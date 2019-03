En China celebran la soltería con la mayor fiesta del comercio on line del año

Lo que comenzó siendo una broma entre estudiantes de la Universidad de Nanjing en la época de los 90, ha desembocado en un día clave para incentivar la fiebre consumista entre la mayoría de los ciudadanos chinos. El "Día del Soltero" pasó de ser el "Antivalentín chino", una fecha idónea para celebrar con orgullo el no tener pareja, a una estrategia comercial para elevar las ventas en una temporada del año usualmente poco activa. Esta iniciativa surgió hace cinco años auspiciada por Alibaba, la compañía electrónica encabezada por Jack Ma -que recientemente se estrenó en Wall Street-, cuando invitó a los internautas a celebrar el "Día del Soltero" en China comprando a través de sus dos principales páginas web: Taobao y TMall.

Heng Ling, una estudiante de 22 años, explica que, a diferencia de otras fechas, el "Día del Soltero" es el mejor día para comprar todos los productos que uno desee a un buen precio, aunque señaló, entre risas, que al final del día "su tarjeta casi estaba en números rojos". El año pasado, el gigante del comercio electrónico Alibaba vendió una cifra récord de 5.800 millones de dólares en esta fecha, una cantidad que superó los 3.700 millones de dólares de ventas generadas en Estados Unidos en el mismo periodo durante el "Black Friday" y el "Ciber Lunes", dos días de significativas rebajas.



Según las cifras recopiladas por la sede de Alibaba en Hangzhou, las transacciones alcanzaron hoy por el momento los 10.000 millones de yuanes en los primeros 38 minutos, una cantidad que fue registrada el año pasado pasadas cinco horas y 49 minutos. Más del 70% de los compradores utilizó dispositivos móviles para hacerse con las ofertas de Alibaba en el inicio de la jornada, lo que hace visible un cambio importante en las herramientas preferidas para comprar en línea, según recoge Xinhua. "Necesitas un buen ordenador y una conexión rápida a internet", indicó Chen Ji Min a Efe, quien prefiere realizar sus compras a través de su "smartphone" o "tablet" por una mayor comodidad y rapidez.



Para consolidar su liderazgo, Alibaba registró el pasado octubre la marca "Doble 11", con el objetivo de ser el único grupo que pueda usar esas palabras en sus anuncios para el 11 de noviembre y, de esta manera, desmarcarse de la competencia. Además, dentro de su plan de estrategia, la empresa apostó este año por las marcas internacionales en su plataforma de ventas en línea, por lo que su portal Tmall ha incluido más de 27.000 marcas en China y en el extranjero, incluidas ASOS, GAP y Uniqlo, y las marcas de cosméticos Clinique y Orígenes, según confirmó el rotativo hongkonés South China Morning Post (SCMP).

Otra de las novedades que ha introducido el portal de ventas es la posibilidad de que los consumidores chinos puedan comprar este año productos en oferta en los principales sitios web de los minoristas en el extranjero y pagar con Alipay, gracias al programa ePass, lanzado recientemente. Los residentes extranjeros, solteros o no, también han querido sumarse al "día del consumo virtual", de modo que compradores de más de 175 países y regiones, encabezados por Hong Kong, Estados Unidos y Taiwán, han contribuido con su granito de arena a aumentar la demanda de productos por internet.



El portal de ventas Amazon ha querido igualmente sacar partido de este día y, para hacer frente a la gran demanda de productos, permitirá que sus clientes chinos puedan realizar sus compras en sus tiendas europeas, donde los pedidos serán enviados directamente al gigante asiático. El Día de los Solteros debe su nombre a los cuatro "1" porque se asemejan, según la creencia popular china, a los árboles sin hojas, por lo que se usa como metáfora de personas que no se casan o también para parejas que optan por no tener hijos.