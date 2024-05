¿Celebración de Champions en el Prado? El museo da acceso gratis el día de la competición

"¿Tienes planes para este sábado?" Así ha anunciado el Museo del Prado una iniciativa totalmente novedosa. La galería de arte ha publicado en redes sociales un vídeo donde recuerda que este sábado es la final de Champions League 2024. La gente se preguntará que por qué un museo recuerda este evento futbolístico. Resulta que el conocido museo ha querido hacerle la competencia al acontecimiento seguido por millones de personas en todo el mundo. "Este sábado millones de personas verán la final de la Champions. Si buscas una alternativa...", indican en este vídeo difundido.

Con imágenes del museo, la intención es hacer un llamado a las personas que no siguen este tipo de eventos deportivos para que puedan visitar sus pasillos repletos de arte de otros siglos. Con más de 35.000 obras, el Museo del Prado puede hacerle la competencia a un evento deportivo de tal calibre, ya que, además, ha informado que la entrada será gratuita desde las 20:30 horas hasta las 23:30 horas. Normalmente el precio general es de 15 euros excepto de lunes a sábados de 18:00 horas a 20:00 horas y domingo y festivos de 17:00 horas a 19:00 horas, donde la entrada es gratuita.

Esta vez, la gratuidad está asegurada en este tramo horario. Esta medida no llama solo la atención solo por la posibilidad de acceder a esta preciosa galería sin pagar ni un euro, sino que además, tal y como dice el vídeo publicado, se podrá ver el museo en un horario nocturno: "El Prado de noche", lo han denominado.

Una iniciativa ideal para aquellos que quieran realizar otros planes que no sea ir a ver el partido a algún bar o, si gana, ir a celebrarlo a las calles de la capital.

Pero si lo que quieres es disfrutar del arte y del fútbol al mismo tiempo, el Prado te da la solución, ya que tal y como señala en el mensaje de redes sociales, el museo se encuentra al lado de Cibeles. Un pequeño guiño a los seguidores del Real Madrid que se acerquen esta noche a la diosa en el caso de tener que celebrar el resultado. De hecho, uno de los usuarios de la red social 'X', donde se ha publicado este vídeo promocional, señala: "Siempre te puede ir al Prado a echar el día y pasar los nervios antes del partido. Un día para hacer historia".

Exposiciones del Museo del Prado

Si escoges la opción más artística, el Museo del Prado espera con sus puertas abiertas con exposiciones de lo más interesantes. Una de ellas es la exposición 'Arte y transformaciones sociales en España (1885-1910)', 'Ecce Homo. El Caravaggio perdido', 'El Prado en femenino II', 'Ages of Splendor. A History of Spain in the Museo del Prado', 'El arte que conecta', 'Francisco de Zurbarán. Bodegón con cidras, naranjas y rosa', 'XIX. El Siglo del Retrato. Colecciones del Museo del Prado' y 'Eduardo Rosales (1836-1873) en el Museo del Prado'.

Horarios y dónde ver la final de la Champions Dortmund - Real Madrid

Es uno de los días más esperados por los aficionados del fútbol: el final de la UEFA Champions League 2023-2024 entre Borussia Dormund y el equipo español Real Madrid. Este sábado se enfrentan ambos equipos en el estadio de Wembley.

Esta competición se podrá ver a las 21:00 horas en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora de la final, las alineaciones oficiales, el resultado y todos los goles.