Carla Simón, tras la elección de 'Alcarràs' para los Oscar: "Espero que Hollywood conecte, va sobre la familia y todos tenemos una"

Coincidencia o no, el día de la muerte de Jean Luc Godard, un gran revolucionario del cine, hemos conocido la preselección a los Oscar de 'Alcarràs', esa gran película de una directora que también está revolucionando un poco el cine en nuestro país. “Para matar los nervios en la espera del anuncio he estado leyendo algunas escenas de Godard”, confiesa Carla Simón a la prensa congregada en la Academia de Cine Española. Ella ha comparecido por videoconferencia desde su casa en Barcelona.

La nueva película de la directora catalana era la favorita de la terna de preseleccionadas que formaba junto con 'As bestas', de Rodrigo Sorogoyen y 'Cinco lobitos', la ópera prima de la directora Alauda Ruiz de Azúa. Favorita, sobre todo, porque 'Alcarràs' ganó el Oso de Oro a Mejor Película en el pasado Festival de Berlín. Y favorita también porque, gracias a ello, ya tiene asegurada una gran distribución en Estados Unidos. Que la película se conozca y sea vista en el territorio americano es clave para el éxito en la carrera hacia los Oscar.

“El próximo paso es el Festival de Cine de Nueva York, y me apetece muchísimo ir, ya fuimos con un cortometraje”, cuenta Carla Simón que aún está “digiriendo” la preselección.

Promoción y maternidad

“Es un poco contradictorio porque siempre que pasa algo así lo vivo con mucha ilusión. Me encanta viajar y acompañar la película y presentarla, pero también te quita tiempo para escribir, para pensar en lo siguiente. Con mi primera película, 'Verano. 1993' me pasó un poquito así. Pero con esta fue algo distinto, porque empecé a escribir la siguiente película durante la pandemia. Todo se retrasó un año y tuve tiempo de escritura”, explica la directora, que añade: “Por otro lado, he tenido un hijo hace pocos meses, algo que te mantiene con los pies muy en el suelo y te mantiene con calma y paz. Y esa serenidad te ayuda a ser capaz de relativizar todo esto y vivirlo con alegría y contenta pero también con prudencia”.

Las bazas de 'Alcarrás'

A la hora de hablar de las fortalezas de su película para llegar a los Oscar, Carla Simón cree que van más allá de la película: "Ganar el oso de oro en Berlín ayuda mucho, ha permitido que la película haya tenido mucho recorrido a nivel internacional. Se ha vendido a todos los territorios. Además ayuda mucho el hecho de ir con la distribuidora Movie, que ya tiene experiencia en llevar a películas a los Oscar (...) llevaron 'Drive my car' (la última ganadora del Oscar a Mejor Película Internacional), estamos en general muy bien acompañados.

Respecto a la propia película, cree que "al proyectarla en distintos países, la gente ha conectado igual que aquí, la sienten propia. La crisis de la agricultura está pasando en muchos países. No creo que sepamos cómo conectan los americanos hasta que la veamos con ellos en Nueva York, pero tengo muchas esperanzas porque el tema principal es la familia y todos tenemos una”.

Prudencia e ilusión

Fiel a su estilo, calmado y prudente, Carla Simón aún prefiere no imaginarse en la alfombra roja de la ceremonia de los Oscar: “Soy muy supersticiosa e intento no pensar demasiado en si puede pasar o no. ¡Es tan difícil llegar! Vamos a hacer todo lo posible, pero prefiero no proyectar mucho, porque luego te ilusionas y si no pasa, qué pasa. No tengo aún esa lista de deseos de qué me gustaría que pasara si vamos. Pero sí tengo una promesa con un tío mío que es muy fanático de los Oscar, que le dije que si íbamos le llevaba a él, que sería mi acompañante. Solo por eso ya me haría mucha ilusión ir”.

Crucemos los dedos. Hasta el próximo 21 de diciembre la Academia de Hollywood no desvelará la primera lista de seleccionados. Luego tocará entrar en las nominaciones, que se anunciarán en enero de 2023 y, por fin, la ceremonia de los Oscar que tendrá lugar el 12 de marzo de 2023. Todo lo mejor para el equipo de 'Alcarràs'.