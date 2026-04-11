Tu cara me suena arrasa en el estreno de su 13ª temporada: 20,9% de cuota y 4,6 millones de espectadores únicos

'Tu cara me suena' ha arrasado como líder absoluto en su estreno en la 13ª temporada de su historia. El prestigioso programa de Atresmedia ha logrado un 20,9% de cuota y 4,6 millones de espectadores únicos.

Cifras que se traducen en el mejor estreno de un programa en la presente esta temporada. En este primer episodio María Parrado, nueva concursante pese a que ya había cantado como invitada en ediciones anteriores, ha deslumbrado con su imitación de Ana Mena con 'Carita Triste'.

Esta es la lista de concursantes para la decimotercera edición de un programa que sigue batiendo récords en Antena 3: Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.

No obstante, el primer programa de este viernes estuvo marcado por el regreso a la 'música' de Jesulín de Ubrique 30 años después del lanzamiento de su único tema musical, 'Toda'. El diestro, además, se hizo pasar por Melendi y su famoso tema 'Caminando por la vida'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.