La cantautora asturiana Tania Pereira: "La mina te dicta emocionalmente cómo creces"

Tania Pereira ha sido elegida la mejor voz de Asturias en los últimos premios AMAS, será el próximo fichaje de Atresmedia Música y está a punto de sacar disco, que define como el trabajo en el que ha encontrado su sonido. También habla sobre su familia y su tierra, Asturias, con la que mantiene el vínculo a pesar de haber salido fuera a trabajar.

Siempre es difícil definirse cuando a uno le preguntan. Tania Pereira lo deja un poco en manos del público que escuche su disco que, con suerte, saldrá en pocos meses. Aun así, da una idea muy definida de lo que ella tiene en mente respecto a su música: "Una mezcla de folk-rock alternativo con letras más de cantautora porque no le canto mucho al amor".

Su tierra la ha reconocido esta semana como la mejor voz de Asturias en los premios AMAS, donde el público elige a sus artistas favoritos. Si bien no se esperaba la nominación, sostiene que la alta participación de este año y la implicación de todo Xedré y Cangas de Narcea, en el suroeste de Asturias, le parecen los responsables de que haya resultado ganadora: "Que te den un premio en tu tierra por hacer música es lo más, hicieron una campaña bastante completa y se notó, por eso tenía una pequeña esperanza".

Vive entre Asturias y Londres, a donde fue por una oportunidad de prácticas que le surgió hace 8 años, y, sin embargo, no pierde sus raíces. Ese sentimiento de pertenencia a Xedré, también marca sus canciones: "La naturaleza me inspira mucho, las raíces, de dónde vengo… son parte de mi persona y de la manera en la que pienso. Este disco es un poco de reflexión de hacerte preguntas a ti misma para entender". No solo la tierra ocupa un lugar especial en sus canciones, también lo hace la lengua. 'Versionó no volveré a ser joven', el poema de Jaime Gil de Biedma en asturiano y, además de este tema, su próximo trabajo también incluirá una composición propia en esa lengua. Un sello que le gustaría mantener en el futuro.

Historia ligada a la mina

Su historia también está ligada a la mina. Hija y nieta de mineros confiesa que es algo que la ha marcado: "Emocionalmente te dicta un poco cómo creces, pensando que hay un peligro, esperando a que tu padre vuelva cada noche. No sé si te forja algo más emocional o melancólico desde la perspectiva de tu alrededor".

Su padre, el cantautor Pedro Pereira, la introdujo en el mundo de la música ligada al folk tradicional y recuerda los sonidos de su infancia: "Crecí escuchándolo a él y a la música de autor, como Sílvio Rodríguez, Aute o Víctor Manuel”. Este último la llamó para que compartiera escenario y cantara 'Luna' frente a 5.000 personas en la Laboral de Gijón: "Por alguna razón Rozalén, que solía cantarla con él no pudo venir, y yo justo acababa de subir una versión a las redes. Alguien de su equipo lo vio y me invitaron. Para mí significó sobre todo la experiencia de conocer a tantos artistas y cantar con él".

La búsqueda del sonido propio

Paradójicamente, encontró su sonido fuera de España, en Londres, entre salidas a micros abiertos y jam sessions: "Empecé a conocer a cantautores más británicos como Jonh Martin o Ben Howard. Me dieron esa visión pequeña que me faltaba. Yo tenía la visión pequeña y no sabía qué me faltaba exactamente para unirlo todo. Al final, todo tuvo sentido”. Esos ecos británicos también la definen y, quizá, la diferencian.

Aún así, fruto de esa conexión con Asturias su disco es en castellano, motivo por el que quiere permanecer en España una temporada para que el público conozca su trabajo. Un disco del que solo falta la portada, pero del que no quiere desvelar más detalles porque, dice, ya se precipitó una vez. Aún así se trata de un viaje sobre "los comienzos, los finales, la gente, el cómo es ser mujer hoy en día, los cambios en la naturaleza… Es un poco de reflexión de entender un poco más el proceso y las experiencias de la vida".

La pandemia

Sobre la pandemia que tan dura esta siendo para el mundo de la música, especialmente para cantautores y pequeñas salas, prefiere ser optimista: "Yo no estaba tocando tanto por componer y grabar, me lo quise tomar de forma positiva para estar bien preparada para cuando todo vuelva a la normalidad y que espero que sea pronto". Sin embargo, sí que ha visto a amigos para los que todo se paralizó, pero espera que pronto se normalice la situación "al menos al aire libre" ya que tiene programados un par de festivales de cara al verano. "Es una pena porque ves el teatro a medias y ves que todavía falta ese pequeño tirón para volver a sentir al público. Tampoco pueden cantar y el silencio está muy guapo cuando tocas en un teatro, pero a veces falta ese pequeño empujón, la conexión de que canten contigo", recuerda sobre su última vez cantando en directo en tiempos de covid.

Incorporación a Atresmedia Música

Continúa hablando con Atresmedia Música para cerrar su incorporación: "Estaban buscando algo más artesano, con gente que escriba su propia música. A mí me da confianza de que me acepten tal y como soy y que les guste realmente como hago las cosas y se le pueda dar más visibilidad a la música". Dice que partía con la ventaja de tener ya el disco cerrado, pero aún así define como "el sueño de cualquier artista" que no le quieran cambiar nada.

Se trata de un trabajo que la muestra como es: "Todo es más conceptual y la idea artística y la combinación de las canciones son la idea que me va a presentar". Una carta de presentación que le ha costado 2 años de esfuerzo y 60 horas de trabajo a la semana.