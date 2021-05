La cantante israelí Noa vuelve a Barcelona con un homenaje a Bach

La cantante israelí Noa vuelve a dar un concierto internacional tras el cierre de fronteras por la pandemia de coronavirus. Será el próximo 5 de mayo en el Palau de la Música de Barcelona y hará un homenaje al compositor Johann Sebastian Bach con la interpretación de 'Letters to Bach'.

De esta manera, Noa vuelve al último lugar en el que dio un concierto antes de que comenzara la pandemia de coronavirus. De momento, será la única actuación que ofrezca y el resto de las que tenía previstas en España y Alemania han quedado aplazadas, pero ha decidido mantener la del Palau la Música porque es uno de los pocos auditorios que continúan abiertos.

Tal y como ella misma ha explicado, "va a ser la primera vez que dedique el concierto entero a Bach". Como ha dicho en alguna ocasión, para ella el compositor alemán en "divinidad" y admite que se ha tratado de un "gran reto" poner voz a las composiciones de Bach porque él no creó sus obras para ser acompañadas con una voz. De ahí viene el título, 'Letter to Bach', porque explica que ha querido comunicarse "con Bach a través de las letras que he escrito para sus composiciones musicales" y asegura que ha quedado "muy satisfecha" con el resultado.

Coincide con su nuevo disco

El parón de la gira 'Letters to Bach' por la pandemia ha dado lugar a un nuevo disco, 'Afterallogy', que lanzó ayer viernes 30 de abril. En este último trabajo, la artista vuelve al jazz clásico con un repertorio dedicado a canciones exclusivamente de este género. Con este nuevo álbum homenajea a otros cantantes como Ella Fitzgerald, Cole Porter o Billie Holiday y sus fans se podrán encontrar con versiones de canciones tan significativas como 'My Funny Valentine', la que presentó como single de este último trabajo.

A pesar de que el concierto del día 5 en el Palau Sant Jordi será íntegramente dedicado a Bach, la cantante israelí ha admitido que "quizás en los bises interprete alguno de los temas del nuevo disco".

Si la situación epidemiológica lo permite, la próxima fecha de Noa en España será el domingo 4 de julio en Alicante, en un concierto que ofrecerá en el Muelle 12 de la Zona Volvo.