Candela Peña, sobre las ayudas a mujeres en el cine: "Si una directora hace un mojón de película, no le deis dinero"

La actriz Candela Peña se ha convertido en trending topic por sus declaraciones sobre el feminismo. Ha asegurado que comparte algunas de las reivindicaciones actuales del movimiento feminista como las cuotas. "Yo respeto todo, a las feminazis también, pero que nos respeten a todas, que cada uno vea lo que quiera ver, el respeto es lo mejor", argumenta.

Sobre la decisión del Gobierno de reservar un 35% de las ayudas al cine para mujeres directoras, considera que "hay que contratar a las personas por su talento". "Si es una directora que es un truño y hace un mojón de película, pues no le deis dinero sólo porque sea mujer, eso es lo que yo no entiendo y por eso no quiero participar en ningún rollo de estos del movimiento feminista", remata Candela Peña.