Un cáncer de colon obliga a Pau Donés a anular toda la gira de Jarabe de Palo

Según ha confirmado la empresa de management Tronco Records, Jarabe de Palo ha anulado los más de 30 conciertos que tenía previsto ofrecer en España y América. El inicio de gira estaba anunciado para el próximo 15 de septiembre en Barcelona y tenía que pasar por Melilla, Perú, México y las ciudades norteamericanas de Nueva York, Washington, Miami, Orlando y Chicago, entre otras.

Donés se ha dirigido a sus seguidores a través de un vídeo grabado en el hospital en el que se excusa por haber cancelado su gira y explica que se ha visto aquejado por una grave enfermedad de la que ha sido operado quirúrgicamente de urgencia.

"Todo empezó con un dolor de barriga -señala Donés en el vídeo-. En veinte días pase de unas pequeñas molestias a operarme de cáncer de colon". "Aunque casi por accidente, en mi caso llegamos a tiempo. Me han quitado el bicho y el médico me ha dicho que, de momento, a descansar", continúa. "Para este año ya no va a poder ser, pero para el próximo año, nos vemos en el escenario", concluye el cantante.