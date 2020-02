Bruno Mars anuncia que estrenará '24K Makic', la primera canción de su nuevo disco, este viernes

Bruno Mars lanzará este viernes "24K Magic" (en español, 24 quilates de magia), primer anticipo del que será su tercer disco de estudio, según ha anunciado el propio intérprete estadounidense en sus redes sociales. "Podéis llamarlo mi primer single, pero yo prefiero llamarlo la invitación a la fiesta", ha escrito en su cuenta de Instagram el que fuera coprotagonista del anterior intermedio musical de la SuperBowl junto a Coldplay y Beyoncé y que, entre otros logros, suma cuatro premios Grammy.

Por todo ello, el tercer disco de Mars constituye uno de los álbumes más esperados de este año y una de las grandes apuestas de su discográfica, que ha mantenido gran secretismo en torno a este proyecto, del que solo ha trascendido la colaboración del productor Skrillex (gran artífice a su vez del reciente álbum "Purpose", de Justin Bieber).

Cuatro años han transcurrido desde que el hawaiano lanzara su trabajo anterior, "Unorthodox Jukebox", que acabó como el cuarto álbum más vendido en todo el mundo en 2013, ejercicio en el que Mars fue además distinguido como "artista del año" por la revista especializada Billboard. "Entre la calidad intemporal de su música y el espectáculo de precisión de sus actuaciones en televisión y escenarios, Mars está en camino de convertirse en un infrecuente ejemplo en la industria: un artista de carrera", dijo de él esta publicación.

"Unorthodox jukebox", que incluía temas como "Locked Out of Heaven" y "Gorilla", tomaba su vez el relevo a su también exitoso disco de debut, "Doo-Wops & Hooligans" (2010), y, tras ellos, concretamente en 2014, llegó la enorme repercusión internacional de su colaboración vocal con el productor Mark Ronson en la canción "Uptown funk". Posteriormente, Bruno Mars ha aparecido como coescritor del corte "All I ask", del disco "25" (2015) de Adele, y lanzó la balada "Rest of my life" en el capítulo final de la segunda temporada de la serie de televisión "Jane The Virgin".