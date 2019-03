David Bisbal, ante su nueva gira: "Vuelven los sonidos latinos de los primeros discos"

David Bisbal ha celebrado en su tierra los 39 años y el comienzo de una nueva gira por España. Quién se lo iba a decir cuando empezaba hace 16 que la frase "espectacular, lleno absoluto" iba a ser una constante pese al corte de pelo y el paso de los años.

Suena su último 'hit' y comenta: "Parece que vuelven aquellos sonidos más latinos de los primeros discos... y a mí me encanta". Ahora que está de vuelta a los escenarios, recordamos canciones que todavía hoy le siguen pidiendo. "'Corazón latino' se puede decir que fue la primera de todas. 'Bulería' he vuelto a cantarla y la gente se ha vuelto loca en los conciertos. 'Ave María' me abrió todas las puertas".

Y los brazos es lo que le abren las fans, a grito pelado, desde sus comienzos y hasta ahora.