Beyoncé, con nueve nominaciones a los Grammy, se convierte en la mujer con más candidatura en la historia de los galardones

La cantante Beyoncé ha recibido nueve nominaciones para la quincuagésima novena edición de los Premios Grammy y se convirtió así en la mujer con más candidaturas en la historia de los galardones que otorga la Academia de la Grabación de Estados Unidos, con 62.

Drake, Kanye West y Rihanna, con ocho nominaciones cada uno, siguieron de cerca a la polifacética artista estadounidense a través de las 84 categorías de los Grammy, que fueron anunciadas por la Academia.

Beyoncé apareció en las tres categorías principales: mejor grabación y mejor canción del año por su tema 'Formation' y mejor álbum por 'Lemonade'.

Con sus 62 candidaturas, la artista texana está más cerca de alcanzar al mítico productor musical Quincy Jones, que atesora 79 nominaciones. Además, la artista también consiguió un hito histórico al ser la primera persona nominada en categorías de pop, r&b, rap y rock, en estas dos últimas gracias a sendas colaboraciones con Kendrick Lamar y Jack White.

Beyoncé superó en número de candidaturas a la, a priori, principal rival de cara a la gala, que se celebrará el 12 de febrero en Los Ángeles: la británica Adele, que obtuvo solo cinco nominaciones por su álbum '25'.

El también británico David Bowie, fallecido a principios de 2016, aspira a lograr cuatro premios póstumos por 'Blackstar', el álbum que publicó solo unos días antes de morir.

Los nominados a álbum del año junto a Beyoncé ('Lemonade') y Adele ('25') son Justin Bieber, por 'Puropose'; Drake, por 'Views'; y la cantante estadounidense de música country Sturgill Simpson, que se metió por sorpresa en la lista final con su disco 'A Sailor's Guide to Earth'. Entre '7 years', del grupo danés Lukas Graham; 'Work', colaboración entre Rihanna y Drake; 'Stressed Out', de los estadounidenses Twenty One Pilots; 'Formation', de Beyoncé; y 'Hello', de Adele, estará la mejor grabación.

En canción del año se mantienen 'Hello', 'Formation' y '7 years', que competirán junto a 'I Took a Pill in Ibiza', del estadounidense Mike Posner; y 'Love Yourself', de Justin Bieber.

El anuncio de los nominados fue realizado por la ganadora del premio Grammy a mejor artista novel 2015, la estadounidense Meghan Trainor, durante el programa 'This Morning', de la cadena de televisión CBS.

Trainor reveló también que el nombre de su sucesor como mejor músico novel saldrá de entre Kelsea Ballerini, Anderson.Paak, The Chainsmokers, Marren Morris y Chance the Rapper, que también está nominado en otras seis categorías.

En la categoría de rock, los aspirantes a mejor disco son 'California', de Blink-182; 'Tell Me I'm Pretty', de Cage The Elephant; 'Magma', de Gojira; 'Death Of A Bachelor', de Panic! At The Disco; y 'Weezer', del grupo homónimo.

Los finalistas a mejor canción rock del año son, según la Academia de la Grabación, 'Blackstar', de David Bowie; 'Burn The Witch', de los británicos Radiohead; 'Hardwired', de Metallica; 'Heathens', de Twenty One Pilots; y 'My Name Is Human', de Highly Suspect.

Adele ('25') encabeza el listado de candidatos al galardón al mejor disco pop vocal, en el que se encuentran también Justin Bieber ('Purpose'), Ariana Grande ('Dangerous Woman'), Sia ('This Is Acting') y la cantante de origen mexicano Demi Lovato ('Confident').

Dentro de los ritmos latinos, el dúo mexicano Jesse & Joy y su disco 'Un besito más'; la italiana Laura Pausini, con 'Similares'; el argentino Diego Torres, con 'Buena vida'; la guatemalteca Gaby Moreno, con 'Ilusión', y la banda colombiana Sanalejo, con 'Seguir latiendo', tienen opciones de ganar el mejor álbum pop latino.

En la categoría de mejor álbum latino de rock, alternativo o urbano aparecen 'ilevitable', de iLe, la voz femenina de Calle 13 y hermana pequeña del famoso dúo puertorriqueño, y 'L.H.O.N. (La Humanidad O Nosotros)', del dúo argentino Illya Kuryaki & The Valderamas. Junto a ellos están 'Buenaventura', de la banda estadounidense La Santa Cecilia, 'Los Rakas' del grupo panameño homónimo, y 'Amor Supremo', de la cantante mexicana Carla Morrison.

Los finalistas al Grammy a mejor disco tropical son el colombiano Fonseca, los cubanos Formell y Los Van Van, los colombianos Grupo Niche, la orquesta mexicana La Sonora Santanera y el recientemente fallecido José Lugo y la banda Guasábara Combo.

El músico de origen puertorriqueño Louie Vega aparece entre los finalistas al Grammy al mejor álbum de música de baile y electrónica por 'Louie Vega Starring... XXVIII', mientras que los brasileños Caetano Veloso y Gilberto Gil podrían ganar la categoría de World Music con 'Dois Amigos, Um Século De Música: Multishow Live'.

Todos estos artistas figuran entre las 22.000 candidaturas que la Academia, compuesta por 13.000 profesionales de la música, recibió este año para completar sus 84 categorías.

Las papeletas con los finalistas se mandarán el 14 de diciembre y las votaciones deberán ser recibidas antes del 13 de enero próximo, aunque los resultados no se conocerán hasta el 12 de febrero, fecha en la que el Staples Center de Los Ángeles acogerá una ceremonia que estará presentada por el comediante inglés James Corden.