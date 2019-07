Bad Bunny ha sorprendido a todos al anunciar oficialmente que se retira temporalmente de la música tras tomar la decisión de unirse a las protestas contra el Gobierno de su país, Puerto Rico. A través de su cuenta de Instagram confirmó la noticia y aseguró que la situación que atraviesa su país le enfurece.

El 17 de julio formó parte de una multitudinaria marcha en San Juan, Puerto Rico, donde dijo que acabaría su gira en España y volvería a su país para seguir con la protesta. Miles de personas se manifestaron en el Viejo San Juan, partiendo del Capitolio, para pedir la dimisión de Rosselló tras la publicación de un chat privado en el que junto a varios asesores de su equipo se mofan y burlan de líderes políticos, periodistas y famosos. Donde acudieron famosos como Bunny o Ricky Martin.

"Yo termino ahora, me quedan cuatro presentaciones, tenía en la agenda ir a Miami para comenzar a grabar mi nuevo álbum pero voy a cancelar todo. Voy a poner pausa a mi carrera, no tengo corazón ni mente para hacer música. Voy para Puerto Rico, hay que salir todos los días a la calle, no podemos darla la espalda al pueblo", manifestó Bad Bunny.