Bad Bunny, carga contra 'NostalgIA', 'su' exitosa canción creada por una inteligencia artificial

"Si a ustedes les gusta esa mierda de canción que se ha hecho viral en TikTok sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos". Es el mensaje que ha mandado el artista Bad Bunny a sus seguidores tras la viralización de la canción 'NostalgIA' en la red social de Tik Tok, canción de la que todo el mundo habla.

Detrás de este éxito se encuentra la tecnología de una inteligencia artificial que ha clonado la voz del cantante latino de una forma tan creíble que hasta sus propios fans han considerado suya.

Y este no es el primer caso que ocurre. Ya pasó este verano con una cover de la artista Rosalía junto con el cantante Quevedo, también creada por medio de una inteligencia artificial. En ella, el verdadero autor copió desde Chile las voces de los artistas con su ordenador y utilizó después la IA para modelar su voz a los tonos de estos artistas.

Pero no, esto no termina aquí. Y es que gracias a esta novedosa tecnología hemos podido recuperar voces como la del fallecido Michael Jackson y oírle cantar 'Thriller', al igual que hemos podido escuchar a Freddie Mercury cantando 'Bohemian Rapsody'.

A pesar de que muchos cantantes y actores de doblaje como Ed Sheeran y Mario Filio se han posicionado en contra del uso de estas nuevas tecnologías pidiendo que "no se les robe sus voces" y que se impongan una serie de regulaciones a estas.

No obstante, ha sido gracias a una inteligencia artificial como hemos logrado la canción 'Now and Then', la inédita canción de los Beatles que Jonh Lennon grabó en 1978 en un casete donde su voz y la música de piano quedaban empastadas y resultaba imposible de extraer. Dicha canción ha visto la luz este pasado 2 de noviembre gracias a esta IA que logró dar vida a la inacabada canción del mítico grupo de los Beatles.