'Los Lobos' han conseguido el mayor premio entregado jamás por una televisión en la historia. Este martes nos han contado cómo han vivido estos meses de concurso y qué sintieron al ganar el bote. "Yo no me lo creía, me quedé paralizado y tardé en reaccionar", asegura Manu Zapata, uno de los integrantes.

Tras 505 programas, llegó el momento. "Yo me había comprado camisas y cosas bonitas para este momento, y me ha pillado con el polo más feo", reconocía Valentín Ferrero.

Valentín, Manuel, Erundino, Jose y Alberto ya forman parte de la historia de '¡Boom!'. Desde que entraran en el programa, los datos del programa han subido de un 12,1% de cuota de pantalla a un 17,2% de cuota media. Además, el programa ha cerrado esta temporada con una media de 2.206.000 espectadores, 900.000 espectadores más de lo que conseguía hace dos años.

La de ayer fue la emisión de un concurso diario más vistas de los últimos 15 años, con más de 4.200.000 espectadores. "Por los número que hay sabemos que mucha gente se asomó a conocer el programa y ojalá se queden", señala Juanra Bonet, presentador de ¡Boom!.

Los Lobos han hecho historia de la televisión española ganando más de 6.600.00 euros. Gracias a su cultura y también, por su gran sentido del humor.