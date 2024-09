Así es Vákner, la criatura mitológica gallega que devuelve el camino de Santiago a la Edad Media

Cuenta la leyenda que, a finales del siglo XV, los habitantes de la población de Dumbría, un municipio situado entre Santiago de Compostela y Finisterre, vivían atemorizados por la presencia de una figura terrorífica que había impedido el paso en el camino a grupos numerosos de personas. Un monstruo huidizo, misterioso e imposible de capturar al que hizo referencia escrita un obispo armenio.

Se llamaba Mártir y en 1485 emprendió una peregrinación desde la ciudad armenia de Erzincan, ciudad y diócesis de Armenia situada en la península de Anatolia, actual Turquía. Recorrió Europa y llegó a Santiago de Compostela en 1492, desde donde siguió a Finisterre. En Galicia pasó 84 días. De su viaje, dejó un manuscrito que fue traducido al español en 1898.

El obispo relata: "Recibí la bendición de Santiago, me puse en camino y llegué a la extremidad del mundo, a la playa de la Santa Virgen, a un edificio que fue construido por la propia mano del apóstol San Pablo y que los francos llaman Santa María de Finisterre. Padecí muchos trabajos y fatigas en este viaje, en el cual topé con gran cantidad de bestias salvajes muy peligrosas. Encontramos el vákner, animal salvaje grande y muy dañino. '¿Cómo, me decían, habéis podido salvaros, cuando compañías de veinte personas no pueden pasar?' Fui en seguida al país de Holani, cuyos habitantes se alimentan también de pescado y cuya lengua yo no comprendía. Me trataron con la mayor consideración, llevándome de casa en casa y admirándose de que hubiese escapado del vákner".

Pero, ¿qué era el vákner?

Según lo describe el obispo, se trata de un animal único, una criatura diferente de cualquier otro ser de la naturaleza y de la mitología. Una bestia que interrumpía el paso a los grupos de peregrinos que atravesaban la comarca, y lo hacía sin más ayuda, por lo que deducen que no era un oso, ni un lobo o un lince. Algunos investigadores señalan a la palabra indoeuropea wagh, que significa 'gritar, resonar, retumbar'. Otros se decantan por la palabra danesa vakker, que significa «alerta» y, sobre todo, el vocablo del antiguo nórdico vargr, que significa lobo. Finalmente, fue esa la acepción que dio lugar a este ser que ya forma parte de la tradición y la cultura mitológica de Galicia.

Un lobishome que atrae ahora a peregrinos y turistas

Hace cinco años, con la intención de dar un impulso a la imagen de Dumbría y al Camino de Santiago, se creó en la comarca el proyecto 'Territorio Vakner'. Como idea central y permanente, el concello instaló en O Marco do Couto una escultura de bronce de este hombre lobo medieval de casi 5 metros de altura y unos 1.300 kilos de peso. Un auténtico reclamo que atrae cada año a numerosos peregrinos y turistas.

Además, el ayuntamiento organiza un certamen literario en torno a esta figura mitológica dirigido a todos los públicos con el fin de divulgar esta parte de la historia.

