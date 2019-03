Así es el Palacio de Potala al cumplirse 60 años del exilio del Dalai Lama

Desde el centro de la inmensa, vacía y fría plaza situada frente al palacio, contemplo la inmensidad de un edificio impotente y sobrecogedor, de 130 metros de altura aprovechando su construcción sobre la Colina Roja, la colina de Hongsham, en el centro de Lhasa.

El inmenso Potala, con su millar de estancias, ha sido la residencia de los dalai lamas desde el siglo XVII, cuando el quinto Dalai Lama decidió trasladar aquí su residencia desde el monasterio de Drepung.

La parte inferior, el Palacio Blanco, era la zona residencial del Dalai Lama y donde se concentraba el poder político. Arriba, el Palacio Rojo, es el recinto dedicado al estudio y la oración, con una sucesión de capillas, salas de meditación, bibliotecas con valiosos escritos budistas o una gran estupa funeraria.

El Potala es un palacio, no un templo, aunque tenga alma de monasterio. Curiosamente, las autoridades chinas han conservado las estancias privadas de su último inquilino tal como las dejó camino del exilio el que hoy es uno de sus mayores enemigos.

La visita se hace acompañados de un guía, tibetano mejor que chino, para entender el significado de cada lugar que se observa. No hace falta decir que en ningún rincón de los 360.000 metros cuadrados del Potala veréis una foto del actual y exiliado Dalai Lama.

Como museo que es, entre los muros del Potala no esperéis ver demasiada vida. No hay monjes con sus divertidos debates, que sí podréis ver en otros lugares de Lhasa. No hay plegarias ni ceremonias entre el humo de las velas. Los tibetanos no reconocen legitimidad a los monjes del Potala porque están impuestos y controlados por Pekín. Apenas hay algunos talleres de telares o de pintura. Y está terminantemente prohibido hacer fotos en el interior de las estancias.

Para empaparse del ambiente tibetano, de sus templos cargados del humo de las velas, de los monótonos rezos de los monjes, de sus ruedas de plegarias, de los peregrinos arrastrándose por el suelo de las calles mientras realizan una 'kora', una peregrinación circular en torno a los lugares sagrados..., para todo esto hay que ir al barrio de Barkhor, el centro histórico de Lhasa en torno al veneradísimo templo de Jokhang. Ahí encontrarás todo lo que eches de menos en el Potala.

Desde mi ventana del hotel, por encima de los tejados de la vieja Lhasa, veo el Potala al fondo. Cuando el V Dalai Lama ordenó su construcción en 1645 buscaba erigir un símbolo perdurable para la institución que encarnaba. Desde luego que lo logró. El Potala se ha convertido en guardián de un poder que ya no existe. El viajero debe saber que no visita sólo un monumento espectacular. El Potala es, ante todo, un símbolo y un sentimiento.

Datos prácticos para la visita

Viajar al Tíbet requiere sus trámites. Además del visado para China, necesitarás el Permiso de Entrada al Tíbet. Lo tramitan las agencias especializadas. La forma más rápida de llegar es volar a Chengdú, capital de la provincia de Sichuan, y desde aquí volar a Lhasa. No podrás embarcar sin el Permiso de Entrada.

No es posible visitar Tíbet por libre. Eso no significa que tengas que ir en grupo. Sólo que tienes que ir con un guía autorizado, aunque sea para ti sólo. Tampoco tienes que estar siempre con el guía. Nadie te impide callejear por tu cuenta. Pero en los monumentos, y sobre todo en el Potala, el guía es necesario. Ponte en manos de una agencia en España con experiencia en Tíbet y elige la que trabaje allí con personal tibetano mejor que chino. La experiencia será más satisfactoria.

En Tíbet siempre estarás por encima de los 3.650 metros de altitud (es la altura de Lhasa). Eso no tiene por qué suponer un problema, pero hay personas más sensibles al mal de altura. Y ten en cuenta el clima político. En épocas de celebraciones multitudinarias o si hay protestas políticas, pueden prohibir entrar en la zona.