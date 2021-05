Un asesino en serie, 'zombies' y huérfanos, en los estrenos de cine de la semana

¿Puede un asesino en serie meterse en la piel de una joven friki de instituto? En 'Este cuerpo me sienta de muerte', claro que puede, como podrán comprobar en las salas de cine esta semana. El creador de 'Feliz día de tu muerte' vuelve a mezclar con humor recursos narrativos ya conocidos, en este caso el intercambio corporal con el subgénero de 'slashers', asesino en serie principalmente de adolescentes. Y sin tener pretensiones, el resultado se deja ver gracias a su original planteamiento y a su ritmo.

Otra película cargada de sangre y del popular género de zombies es 'El ejército de los muertos', que relata un atraco en Las Vegas y una ciudad del pecado plagada aquí de muertos vivientes. Dirigida por el conocido Zack Snyder, el director vuelve a sus orígenes más salvajes con esta trepidante película.

Hablando de directores, uno de culto también es Nicolas Winding Renf, autor de 'Drive' o de 'The neon demon'. En 2009 se sumergió, con su violencia y su fuerza visual habitual, en un relato nórdico en 'Valhala Rising'. Es una cinta interesta que sin embargo no llega a la altura de otros trabajos, pero el título no se había estrenado todavía en España y llega ahora a nuestros cines.

El drama de la orfandad

Si una de las sorpresas del cinen español el año pasado fue 'Akelarre', con igual de cuidada puesta en escena y atractivo visual llega 'Todas las lunas. Ilargi Guztiak'. Aquí se sigue las andanzas de una huérfana con la misteriosa facultad de no envejecer ni sufridad heridas.

Y sensible y agridulce relato sobre niños sin padres y sin hogar en Irán es 'Hijos del sol'. En la película, una banda de pequeños se matriculan en un colegio para empezar a cavar un túnel en busca de un tesoro. Pero lejos de ser una película de aventuras, este es unu duro retrato de la soledad y el sufrimiento infantil.