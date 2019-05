Arranca la temporada de festivales con Rosalía como protagonista: guía de todas las citas musicales

Rosalía, apenas una estrella en ciernes en 2018, será esta vez la referencia ubicua de una temporada de festivales que, seducida asimismo por el reguetón, arranca este jueves con premisas de una taquilla no tan arrolladora como la del año previo.

A diferencia de entonces, cuando la industria del directo consignó el mejor ejercicio de su historia y eventos como Mad Cool o Primavera Sound colgaron el cartel de "no hay entradas" meses antes de su celebración, esta vez ninguna gran cita de 2019 ha repetido por el momento la proeza.

Sea como fuere, desde este jueves el veterano Viña Rock de Villarrobledo (Albacete) enciende la música con lo más granado del rock y la música urbana nacional: SFDK, Saratoga, Barón Rojo, Beret, Rozalén, La M.O.D.A., Berri Txarrak, Natos y Waor, Ayax y Prok, Soziedad Alkoholika, La Fuga, SKA-P, El Kanka, Los Chikos del Maíz...

Otro festival que ayudará a calentar la temporada será Warm Up Estrella de Levante, en Murcia, con un cartel integrado desde este viernes por The Jesus And Mary Chain, Noel Gallagher y High Flying Birds, así como Vetusta Morla, Two Door Cinema Club y Amaia Romero, quienes estarán una semana después en el Mallorca Live Festival junto a Jamiroquai, The Vaccines y Fuel Fandango.

En Madrid, el Tomavistas reclutará el 24 y 25 de mayo a Spiritualized, Cigarettes After Sex, Beach House y Deerhunter y la segunda edición de Paraíso ofrecerá el 14 y 15 de junio a la banda británcia de "synth-pop" CHVRCHES, la francesa Charlotte Gainsbourg y a Superorganism, revelación del pasado año.

Aunque si hay una cita cuyo cartel despierta siempre gran expectación es el influyente Primavera Sound de Barcelona. Del 30 de mayo al 1 de junio, esta edición se ha entregado de pleno al estallido del urbano latino, con J Balvin y Rosalía como grandes estrellas de un cartel en el que también tendrán cabida James Blake, Primal Scream, Solange, Janelle Monáe, Tame Impala y Miley Cyrus.

El 'hard rock' nacional e internacional aguardan su hueco en la franquicia madrileña del Download Festival, del 28 al 30 de junio, con Scorpions, Slipknot y Tool al frente de 50 grupos como Papa Roach, Stone Temple Pilots, SUM 41 o los españoles Toundra y Berri Txarrak.

El Weekend Beach Festival de Torre del Mar (Málaga) contará del 3 al 6 de julio con una apuesta muy ecléctica, entre el reguetón de Ozuna y Becky G, el hip hop comercial de Black Eyed Peas, la rumba y los toques ska de La Pegatina y Ska-P y los nuevos ritmos de Fuel Fandango y Nathy Peluso.

Rosalía estará en otras grandes citas nacionales, como el mayor festival por asistencia diaria del país, Mad Cool, que del 10 al 13 de julio contará asimismo con Bon Iver, The Cure, The Smashing Pumpkins, The National, Robyn, Lauryn Hill, Iggy Pop, The Chemichal Brothers, Vampire Weekend, The 1975, Noel Gallagher y Vetusta Morla. Ese mismo fin de semana la catalana del 'Malamente' pasará por el Bilbao BBK Live junto a Liam Gallagher, Thom Yorke, The Strokes, Suede, Weezer e Idles; por el recuperado Doctor Music Festival (en el circuito de Montmeló), que sumará los talentos de Sopa de Cabra, Underworld o The Smashing Pumpking; y por O Son do Camiño, en Santiago de Compostela, con Die Antwoord, Bastille, Black Eyed Peas y David Guetta.

Tras el fiasco del San San Festival, cancelado en Semana Santa por las lluvias, Benicàssim (Castellón) luchará por resarcirse en verano: del 18 al 21 de julio con el FIB (Kings of Leon, Lana del Rey, Fatboy Slim, Franz Ferdinand, The 1975 y Vetusta Morla) y del 16 al 22 de agosto con el Rototom Sunsplash (con Ziggy Marley, Chronixx y Busy Signal).

En la tercera semana de julio el prestigioso Sónar de Barcelona marcará la pauta de la electrónica mundial con Disclosure, Holly Herndon, Paul Kalkbrenner, Bad Gyal, Four Tet y Arca, en una edición tentada asimismo por el urbano latino de Bad Bunny y los raperos A$AP Rocky y Skepta. Low Festival, en Benidorm (Alicante), cierra el mes de julio con Foals, Bastille, New Order, Mo, Ladytron, Cut Copy, Zahara y Carolina Durante.

En el arranque de agosto, la cita más joven y multitudinaria de todas, el Arenal Sound de Burriana (Castellón), intentará mantener su trono con el DJ Martin Garrix, Thirty Seconds to Mars, Vetusta Morla, Fangoria. C. Tangana y Beret.

Tanto en fechas como en asistencia le pisará los talones el electrónico Medusa Sunbeach Festival, que del 7 al 12 de agosto tratará de atraer de nuevo a 300.000 seguidores con Afrojack, Sebastian Ingrosso, Lost Frequencies, Nicky Romero, Richie Hawtin y Juan Magán.

Esos mismos días, otra multitudinaria apuesta electrónica, la del Dreambeach de Cuevas del Almanzora (Almería), traerá a The Martínez Brothers, Knife Party y Aftershock, entre otros, mientras que en la meseta el Sonorama de Aranda de Duero (Burgos) regará su cartel con Crystal Fighters, Love of Lesbian y Miss Caffeina.

Entre los ciclos, cabe destacar el más populoso, Starlite de Marbella, que durante julio y agosto contará con Sting, Eros Ramazzotti, Manuel Carrasco, Maluma, Juanes, The Beach Boys, Il Divo, David Bisbal y Luis Fonsi.

Madness, Ben Harper, Andrés Calamaro, Woody Allen y Loreena McKennitt serán algunas de las estrellas de la cuarta edición de Noches del Botánico, entre el 20 de junio y el 31 de julio en la capital.

En paralelo, Juanes, Roger Hodgson, Gilberto Gil, Giorgio Moroder, Los Planetas y The Beach Boys serán algunos de los artistas del Festival Jardines de Pedralbes, que contará además con grandes estrellas como Mariah Carey, Woody Allen y Kraftwerk. Veteranas estrellas internacionales como Paul Anka, Joan Baez y jóvenes valores como la española Aitana Ocaña serán algunas de las estrellas de la quinta edición del Universal Music Festival en el Teatro Real, del 5 al 31 de julio. Y para cerrar, el reencuentro postvacacional el 7 de septiembre llegará a la capital una vez más de la mano de Dcode Festival con una oferta algo diferente, con The Cardigans interpretando su álbum 'Grand Turismo"' Amaral, Eels y Two Door Cinema Club.