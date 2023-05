Arde Bogotá: "Somos una banda de rock en estado puro"

"Entra mejor por detrás…que no te vea nadie". Fue el primer verso creado para Arde Bogotá y es obra de Antonio García, exabogado de uno de esos despachos de la capital no aptos para todos los bolsillos.

Ese verso, tan directo y tan ambiguo era solo el comienzo de Antiaéreo, el primer éxito de Arde Bogotá. No, no son un grupo colombiano. Son de Cartagena, la de aquí. Tres chavales buscaban una voz para hacer realidad el sueño de tener una banda de rock. Tenían guitarra, bajo y batería. Valor, amor y cicatriz. Encontraron Antonio, que no había cantado en ningún otro grupo, pero tiene voz. Mejor dicho, vozarrón. Lo apadrinaron tras escuchar una de sus canciones por un audio de WhatsApp. Y nació un proyecto que solo necesitó esa canción para que una gran discográfica decidiera firmar con ellos. Antonio cambió la toga por el micrófono, y el código civil por el menos civil de los códigos, el rock.

Quedamos con ellos el día de la puesta de largo de su nuevo disco, 'Cowboys de la A3', esa carretera que comunica su Cartagena con el resto del país. 86 conciertos reventaron con su primer álbum. Ahora tienen la presión del novato que triunfó. Quieren demostrar que no fue un sueño o que él mismo no se ha acabado. "¿Se ha muerto el rock ya, o me lo tengo que cargar?", se preguntaban en 'Millennial'. La respuesta la tiene su último trabajo: el rock sigue vivo. Soltad a los perros porque se han escapado.

¿Por qué Arde Bogotá?

Antonio: "Bogotá es el primer sitio donde sonó nuestra música. Acabábamos de hacer la banda, me fui a Bogotá y me llevé conmigo las primeras canciones. Se las puse a unos amigos, les gustaron. Fue el primer sitio donde alguien nos dijo: "Chavales, esto está guay, deberíais hacer algo con esto". En homenaje a eso pusimos el nombre".

¿En qué año empezáis como banda?

Antonio: "Arrancamos la banda prepandemia, estuvimos mucho tiempo dando vueltas para buscar un sonido, componer, aprender a conocernos, saber cómo queríamos hacer las cosas y la primera canción la sacamos en 2019. La segunda canción en marzo de 2020, como campeones".

¿Arde Bogotá qué hace?

Jota: "Arde Bogotá hace rock y su intención siempre ha sido hacer música rock lo que pasa que se suele etiquetar a las cosas como 'Festival indie' y ahí claro que entramos, pero es una banda de rock en estado puro y eso se puede ver en el escenario".

En España cuando decimos rock tendemos a pensar en otro tipo de rock

Jota: "Venimos de crecer con bandas de rock muy potentes, que han marcado nuestra adolescencia. Bandas como Marea, Extremoduro... Son muy importantes para lo que más adelante debería ser un espacio donde confluyan 12.000 influencias musicales más y donde puedas hacer rock sin que se te etiquete de una manera errónea".

¿Cómo se formó la banda?

Antonio: "Jota y Dani se conocían, llevaban tiempo tocando juntos y después de dar muchas vueltas habían acabado en el mismo local, necesitaban un bajista, pusieron un anuncio en Facebook y apareció Pepe que ya conocía a Jota del instituto. Empezaron a tocar ellos 3 y les faltaba una voz. Una noche nos presentaron a Dani y a mí en un bar en Murcia, empezamos a hablar de qué es el rock en español, qué debería ser, qué suena en España y qué no y al día siguiente me llevaron a probar a cantar con ellos".

¿Os cuadró la voz desde el principio o tuvisteis dudas?

Dani: "De primeras encajamos muy bien, sobre todo porque no hicimos ninguna versión. La primera canción que intentamos tocar juntos fue ese audio que él (por Antonio) me mandó aquella noche y que era la primera canción que sacamos que es Antiaéreo".

Antiaéreo. Por cierto...buena frase de comienzo ¿no?

Antonio: "Es una cosa muy nuestra el intentar ser rotundos, contundentes, no tener pelos en la lengua y sin querer, llamar la atención. Tratamos de desnudar mucho las canciones y llevarlas a lo esencial y eso en la letra se convierte en decir las cosas por su nombre".

¿Qué hacíais antes de dedicaros a la música?

"Yo era profesor de inglés en la Universidad y a la vez estaba estudiando un doctorado. Las cosas se fueron dejando poco a poco, conforme se hacía grande", cuenta Jota. Pepe nos explica que "trabajaba de lo que podía y sobrevivía". Antonio era abogado y Dani sigue siendo estudiante de derecho.

Con dos abogados en el grupo, lo de que os timen los promotores o los mánagers se complica

Antonio: "Intentamos tener esa fama de que somos un grupo imposible de timar. La realidad seguro que no es esa, el que nos haya timado ya estará relamiéndose en su casa. Hay mucho abogado en esta banda para que les entre miedo".

¿La vida de carretera es mejor que la Universidad o el despacho?

Jota: "Son vidas muy distintas, el trabajo de oficina o de la clase es cómodo. Para mí también era como un show, me ponía también nervioso cuando tenía que dar clase. Hay una estabilidad, horario fijo... y aquí el tiempo de ocio de los demás es tu trabajo". Para Jota es mucho mejor ser rockero que ser profesor.

En 2021 hacéis una gira de 86 conciertos. Imagino que al principio no fuisteis tan optimistas como para cerrar 86 bolos

Antonio: "Al principio una cosa llevaba a la otra. 10 conciertos, luego 15, luego 20 y de repente nos vimos metidos en la vorágine de que la banda creció, empezó a tener mucho trabajo, que traía mucho público, que 10 conciertos se convirtieron en 80 y al final pasamos como un año y medio casi saliendo todas las semanas de cada para dar conciertos. Fue maravilloso pero también nos obligó a aprender sobre la marcha el trabajo de músico y de músico en gira".

Me han contado que tenéis algún ritual antes de los conciertos

Dani: "Siempre elegimos un Dios, por ejemplo Axl Rose, Bunbury... puede ser cualquiera.

¿Qué es 'Cowboys de la A3'?

Antonio: "Es como una línea ascendente, como mirarnos al espejo y vernos de verdad, ver qué tipo de banda somos y qué banda queremos ser y es una banda de rock. Es un disco de rock, con más matices que el disco anterior, que expande más el sonido de la banda pero que lo hace con más seguridad. Queremos hacer una canción potente y dura, la hacemos; queremos hacer una balada mucho más desnuda e íntima, podemos hacerla porque somos más conscientes de quiénes somos como banda y de lo que queremos ser, sobre todo".

Y para los que quieran comprobar todas esa bondades que contáis...¿cuándo podrán veros?

Antonio: "Es una gira que sabemos cuando empieza, que empieza el 20 de mayo en León y que no sabemos cuándo acaba, que es maravilloso. Jota me dijo el otro día que hay de aquí a diciembre 40 y tantos conciertos y el año tiene 52 fines de semana y ya estamos en mayo"

Se acaba la entrevista y comienza la prueba de sonido. El Dios de hoy, nos piden que lo elija el periodista. Decidimos que será el Kutxi Romero, de Marea. Y desde su olimpo, comienza el concierto y escucha repetir como un mantra frases como "¡Qué vida tan dura! o "Todos mis amigos están tristes". Ni su vida parece dura ni se les ve atravesando una época de tristeza, pero las canciones son viajes. En este caso, viajes desde Cartagena observando la A3 desde la ventanilla de una furgoneta.

Y con un país que salía de la pandemia, lleno de reglas y falto de esperanza, les salió el rock, que siempre puede ser una salida. Y la salida puede ser el pueblo de al lado o un "exoplaneta que estamos valorando ir a colonizar". Por ejemplo, el 571-/9A.