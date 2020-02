Anti San Valentín 2020: Planes originales para los que odian el día de los enamorados

¡Noooo, San Valentín de nuevo! No todo el mundo respira corazones en el día de los enamorados. El 14 de febrero es para muchos un día romántico y para otros tantos un día en el que boicotear al amor.

Si estás cansado de tanto escaparate con corazones, y si temes que alguien te salpique con confeti al pasar no te preocupes porque cada vez son más los planes pensados para los Anti San Valentín.

Porque no estás enamorado o enamorada, porque aunque lo estés no quieres pregonarlos como si el mundo se acabase más allá de tu pareja o porque simplemente el 14 de febrero te la refanfinfla. No te preocupes no eres raro por ello, es más cada vez son más los que pregonan a los cuatro vientos que no quieren un Cupido ni un Valentín en su vida.

Para todos ellos también hay diversión el 14 de febrero. ¿Sabías por ejemplo que la región rusa de 'Belgorod' tiene prohibida cualquier celebración por el día de San Valentín? Sin llegar a este extremo hay otras propuestas más cercanas.

En Madrid hay un restaurante que además de celebrar despedidas de soltero vive el día de los enamorados como una oda al ligoteo. En sus mesas coloca teléfonos con los que los comensales pueden coquetear con otras mesas.

Y qué te parece si sorprendes a esa expareja con un regalo especial, uno con el que dejarle claro lo poco que te importa. Ship Your Enemies Glitter es una web en la que puedes encontrar disparatados regalos con los que disfrutar de un breve sabor a revancha.

Las escapadas singles sin Valentín empiezan ya a ser todo un clásico para los que el 14 de febrero arrancáis antes de que llegue la página del calendario.

La Abadía de los Dam en Aranjuez, Madrid, te ofrece la escabrosa posibilidad de acampar entre las tumbas de un cementerio y pasar la noche con juegos de terror.