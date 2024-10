Almodóvar: "Si sufriese una enfermedad terminal adoptaría la búsqueda de la muerte"

Dos amigas que se reencuentran. Una de ellas, a la que da vida Tilda Swinton, sufre un cáncer terminal. Así que planea quitarse la vida con una pastilla y le pide a la otra, Julianne Moore, que le acompañe en ese trance y en esos últimos días, le pide que esté en 'La habitación de al lado'. En esta adaptación del libro 'Cuál es tu tormento', de Sigrid Nunez, Pedro Almodóvar se acerca, entre otros temas, "a la muerte, al dolor y al sufrimiento que va unido a una enfermedad terminal", nos explica el director. Un acercamiento recurrente en su filmografía. En sus inicios, allá por los 80, lo hizo de una forma más "folclórica y barroca" y ahora más dramática: "También porque yo me siento de un modo distinto". Una forma, quizá, de afrontar ese momento al que todos nos tenemos que enfrentar.

"No acabo de entender ni de aceptar la muerte. Soy un inmaduro"

"El personaje al que da vida Julianne Moore me representa", cuenta el guionista y director, "en el sentido de que como ella tengo problemas con la realidad de la mortalidad. Creo que vivo una especie de cerrazón, no acabo de aceptarla ni de entenderla. Y ponerme en la piel de ese personaje me ayuda a avanzar. Porque reconozco que soy un inmaduro no reconociendo este tema, y tengo ya 70 años. Y la muerte es algo que nos va a llegar a todos".

Ese tratamiento de la muerte en el caso de la película es bastante militante, por decirlo de alguna forma. Almodóvar despliega en 'La habitación de al lado' una defensa de la eutanasia: "España es el cuarto país en Europa que tiene una ley de eutanasia, pero es un debate que está abierto en todos los países, de un modo muy vivo. Porque todo el mundo puede imaginar o ponerse en la situación de un enfermo ante su propio deterioro y ante su propio dolor", argumenta el manchego.

"Yo defiendo absolutamente que el ser humano tiene derecho sobre su vida y tiene derecho también sobre su muerte. Es bueno que decida, es un gesto de vitalidad. También entiendo que en España, que es un país aconfesional pero mayoritariamente católico, esta idea choca con la Iglesia Católica, porque para ella hay un Dios que creó la vida, y ese mismo Dios es el que tiene derecho a quitártela. Pero yo pienso que es una decisión individual y un derecho fundamental".

La eutanasia es un derecho fundamental

Ante tanta seguridad nos lanzamos y le preguntamos a Almodóvar si, como la protagonista de su película, optaría por buscar la muerte si llegase a sufrir una enfermedad terminal. "No me lo había planteado, pero ya que me lo planteas yo adoptaría la decisión de ella, sobre todo antes de convertirse en algo irreconocible y sin facultades", asegura el director tras una mínima pausa.

Pero no nos pongamos dramáticos. Almodóvar rebosa vitalidad y ganas de seguir haciendo cine. Ahora se le ve feliz tras dirigir a Tilda Swinton, con la que ya había trabajado en el cortometraje "La voz humana" (2020), y con Julianne Moore. Ambas están muy unidas. Posan ante la prensa cogidas de la mano, como dándose fortaleza una a la otra antes tantos "disparos" y repiten el gesto ante las preguntas de este medio "Siempre, siempre unidas", dice en español Julianne Moore, enamorada profundamente de España y apasionada de unos grandes almacenes a los que acudía con asiduidad a comprar durante el rodaje. Y Switon corrobora, "unidas siempre". Algo parecido les pasa a sus personajes, explica la actriz "Es una amistad preciosa, llevamos sin vernos 20 años pero no hace falta ponernos al día. Basta con dos o tres palabras. Cuando eres joven estás más verde, pero con la madurez valoras más las cosas".

Me asombra que en Hollywood se consiga hacer buenas películas cuando hay tanta gente alrededor del director

Dos grandes actrices para la primera película en inglés de Almodóvar, tras dos cortometrajes en este idioma, la mencionada 'La voz humana' y 'Extraña forma de vida'. Es un cambio pero no un acercamiento a Hollywood: "Me sigo manteniendo en la convicción de que nunca voy a hacer una superproducción, algo que no pueda controlar. Algo de eso me pasó en la adaptación que estaba haciendo de 'Manual para señoras de la limpieza', de Lucía Berlín, con Cate Blanchett. Me bajé yo del proyecto ante la magnitud del proyecto, no estaba seguro de poder controlarlo. Pero entonces ya sabía que haría una película en inglés, pero una película europea, o sea, financiada por Europa, escrita por mí, con un director de fotografía también español... 'La habitación del lado" es una película de El Deseo, nuestra productora, únicamente que el idioma que se habla es el inglés y las protagonistas viven en Nueva York, pero no he tenido que cambiar mi forma de trabajo.

No creo que me costase sacar adelante un proyecto de grandes dimensiones, pero no sé si cambiaría el sistema de producción, la forma de trabajar en El Deseo es artesanal y si algo no es Hollywood es artesanal. Muchas veces veo una serie de televisión y no se ve quién la ha dirigido. El director es la persona número 15 a la que se le consultan las decisiones, se habla antes con agentes, con actores, por supuesto el estúdio. Tienes que escuchar muchas voces. No es una cuestión de poder o de ser dueño de todo, sino de criterio. La películas tienen que tener un criterio. Me asombra que en Hollywood se consiga hacer buenas películas porque es muy difícil cuando hay tanta gente alrededor del director dándole, pasándole notas".

Eso no quita que le preguntemos, tras ganar el León de Oro en Venecia, si sueña el manchego con los Oscars: "No, yo no. Miro como de refilón lo que allí llaman las previsiones en cada categoría. Y, naturalmente, estamos en varias categorías. Pero ahora mismo en lo que tengo que centrarme es en hacer una buena entrevistas contigo, en esta promoción. Y luego la promoción por gran parte del mundo. Aunque, como la madre de la artista, pienso más que deberían ganar el Oscar ex aequo Tilda y Julianne, porque creo que están las dos extraordinarias". Pues en enero con las nominaciones ya se verá. Mientras, en la espera, 'La habitación de al lado' ya está en los cines.

