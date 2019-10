Alcoy da su último adiós a Camilo Sesto, cuyas cenizas reposarán en un mausoleo de su ciudad natal

Cientos de admiradores, amigos y vecinos de Camilo Sesto han acudido a la capilla ardiente abierta en el ayuntamiento de su ciudad natal, Alcoy (Alicante), para dar su último y sentido adiós ante las cenizas del artista.

Las cenizas de Camilo Sesto han sido colocadas en una pequeña urna blanca sobre una mesa en el centro del salón de plenos junto a un busto del cantante y flores, y la familia y allegados se sitúan detrás.

La capilla ardiente se ha abierto minutos después de las 11 horas y estará abierta hasta las 20, y ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado entre el ayuntamiento y el abogado del heredero universal, Camilo Blanes Ornelas.

Durante el acto no ha habido ni habrá discursos oficiales porque se trata de dar "un adiós a Camilo Sesto emotivo y sentido pero sencillo, siguiendo con el mismo estilo de todos los actos realizados en vida al cantante", según ha repetido estos días el alcalde, Antonio Francés.

Camilo Sesto tiene la medalla de oro y es hijo predilecto de Alcoy, donde inauguró en 2018 una avenida con su nombre y recientemente la Generalitat le otorgó la distinción de embajador de la Comunitat Valenciana.

En Alcoy se prevé abrir un museo con las pertenencias que el artista ha legado a la ciudad, aunque por el momento no se ha concretado la ubicación ni la fecha de apertura.

Sus cenizas reposarán en un mausoleo en el cementerio de Alcoy

Las cenizas de Camilo Sesto reposarán en un mausoleo en el cementerio de Alcoy (Alicante), su ciudad natal, donde estará acompañado de sus padres.

Así lo ha anunciado su hijo, Camilo Blanes junior, en la capilla ardiente abierta en el salón de plenos del ayuntamiento de Alcoy, donde se ha sentido "muy arropado" por los cientos de admiradores, amigos y vecinos se han acudido para despedir de su padre.

"No se puede pedir más y eso se lo dieron en vida"

El hijo de Camilo Sesto ha asegurado que "se hará un mausoleo de lo mejor que se puede hacer para él" antes de confesar que su padre "estaría impresionado con todo el cariño recibido a lo largo de los años de la gente alcoyana, de España y el mundo entero".

Sobre el legado que ha dejado el artista ha manifestado que es "impresionante" tanto a nivel "musical, artístico, personal y, en mi caso, paternal", y al ser preguntado por los homenajes que Alcoy le rindió en 2016, al proclamarle hijo predilecto de la ciudad y medalla de oro, además de poner su nombre en una de las avenidas más importantes, Camilo Blanes Jr ha remarcado que "no se puede pedir más y eso se lo dieron en vida".

Mientras hacía estas declaraciones, la fila de personas que querían despedirse de Camilo Sesto no ha parado de aumentar, y el hijo se ha mostrado convencido de que los admiradores "seguirán viniendo a Alcoy a lo largo de los años y posiblemente de las décadas".

El padre Ángel oficiará una misa en su honor

El padre Ángel oficiará este sábado 26 de octubre una misa funeral en honor del cantante Camilo Sesto. Precisamente en esta Iglesia fue donde Camilo Sesto presentó su Padrenuestro, una de sus últimas grabaciones y una de sus últimas apariciones en público.

El sacerdote le obsequió entonces con la Paloma de la Paz de Mensajeros, distinguiéndole así como "una persona buena por sus obras y por todo el legado musical que ha dejado en España y en todo el mundo". Camilo Sesto cantó allí para todos los presentes en el acto.

Esta misa homenaje es una iniciativa de la Asociación Siempre Camilo Sesto (ASCS) y en concreto la idea parte de Lucía Jiménez, Gabriel Hernando y Ana María Velado, fans del cantante pertenecientes a dicha Asociación. "Pensamos que San Antón era el lugar idóneo para este homenaje porque conocíamos del cariño que Camilo y el Padre Angel se procesaban", ha asegurado Gabriel Hernando.

Por su parte, Lucía Jiménez ha explicado que querían darle a Camilo Sesto "un homenaje en Madrid porque en esta ciudad vivió muchos de sus éxitos" y porque creen "que merecía una despedida una vez incinerado y después del homenaje de la capilla ardiente de la SGAE".

La misa tendrá lugar a las 19.00 de este sábado 26 de octubre en la Iglesia de San Antón y durante la misma sonarán temas del cantante y se proyectará un vídeo final que dará por terminado el homenaje.

"En cuanto me lo propusieron no dudé un instante en decir que por supuesto", ha comentado el padre Angel. "Aquí estuvimos los dos hace a penas un par de años, cuando vino a presentarnos su Padrenuestro y le entregamos la Paloma de Mensajeros y me parece muy bonito despedirle también aquí, en esta iglesia", ha subrayado.