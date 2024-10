Alaska habla tras la caída de Mario Vaquerizo "Esta fuera de peligro y recibirá el alta hoy"

Alaska se ha pronunciado por primera vez tras la brutal caída que sufrió su marido, Mario Vaquerizo, en pleno concierto durante el festival 'Horteralia', en Cáceres, el pasado sábado 19 de octubre. Tras el susto, la cantante ha querido enviar un mensaje tranquilizador a los seguidores del vocalista de Nancys Rubias, confirmando que, aunque el accidente fue grave, Vaquerizo se encuentra fuera de peligro y será dado de alta a lo largo del día de hoy.

Además, Alaska ha explicado que se enteró del accidente mientras se encontraba fuera de España: "A mí me ha pillado fuera, en Venecia, entonces el susto en el cuerpo todavía lo tenemos todos". No obstante, ya de regreso en Madrid, la cantante ha confirmado que su esposo está recibiendo la atención médica necesaria y que los médicos han descartado cualquier daño neurológico. "He llegado anoche y a él le dan el alta hoy. Sigue en Cáceres, en el hospital, están siendo estupendos con él", ha confirmado la cantante.

La caída de Mario Vaquerizo en el festival 'Horteralia'

La caída de Mario Vaquerizo ocurrió durante su actuación en el festival 'Horteralia', en un escenario montado a varios metros de altura. Mientras interpretaba una de las canciones de su grupo, Nancys Rubias, el cantante, que estaba subido en una plataforma giratoria, tropezó y cayó de una plataforma al suelo, perdiendo el conocimiento tras el impacto. Los servicios médicos intervinieron rápidamente y lo trasladaron de forma inmediata al hospital.

Según Alaska, su marido tiene "contusiones por todo el cuerpo", pero lo más probable es que solo necesite un collarín para recuperarse por completo. "Creo que saldrá con un collarín, pero vamos a esperar a que le den el alta para saber un poco más", explica. También ha agradecido a los médicos y al personal del festival por su rápida actuación: "Lo atendieron a pie de escenario, y al ver que no recobraba la conciencia rápidamente lo llevaron al hospital". "Gracias a todos los que le atendieron porque podría haber sido otra cosa".

Sin embargo, ha confirmado que el accidente no ha hecho que Vaquerizo "pierda el sentido del humor". "Está animado y preocupado porque come mucho desde que está en el hospital, le están tratando muy bien" ha revelado. "Ahora tranquilidad. El mal día de ayer de estar viniendo de fuera de España para llegar… Por suerte está con su hermana, está con su grupo y no está solo, que es lo que más me podía preocupar a mí", ha concluido.

El comunicado de Nancys Rubias tras el accidente

Mientras Vaquerizo se recuperaba en el hospital de Cáceres, su grupo, Nancys Rubias, emitió un comunicado oficial en sus redes sociales para calmar la preocupación de sus seguidores. En el mensaje, agradecen el apoyo recibido y confirman que el cantante está fuera de peligro.

"Anoche tuvimos un percance… y con la caída de Mario nos llevamos un buen susto... Gracias a dios todo se ha quedado en eso", comienza el comunicado. El grupo explicó que Vaquerizo fue trasladado de inmediato al hospital tras el accidente y que hoy, lunes, ya está fuera de todo peligro. "Queremos agradeceros a tod@s vuestro interés y vuestras continuas muestras de respeto y cariño… gracias de verdad", concluye el mensaje.

