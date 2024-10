Primeras palabras de Mario Vaquerizo al abandonar el hospital en silla de ruedas: "Tengo varias vértebras rotas"

Mario Vaquerizo ya ha sido dado de alta del Hospital Universitario de Cáceres, donde permanecía desde el sábado tras caer del escenario durante una actuación con su grupo 'Nancys Rubias' en el 'Festival Horteralia'.

Hace tan solo unos instantes, el cantante ha salido del centro hospitalario en silla de ruedas y con un collarín. Se ha dirigido a los medios de comunicación que allí le esperaban para agradecer la preocupación y para asegurar que se encontraba "muy bien", aunque con "varias vértebras rotas".

"Muchísimas gracias por venir. En este hospital me han cuidado de putísima madre", ha comenzado. "Tengo una fractura de la vértebra cuatro a la vértebra seis, pero he estado en manos de un equipo médico maravilloso, que me han tratado fenomenal", ha continuado.

Además, ha aprovechado para mandar un mensaje: "Tuve una caída muy tonta. Hay que tener mucho cuidado con las caídas". Ha terminado sus declaraciones confesado ir un "un poquito dopado". "Creo mucho en la dopación", ha apuntado.

Así fue la caída

Mario Vaquerizo actuaba sobre una plataforma giratoria cuando ocurrió el incidente. El cantante perdió el conocimiento debido a la caída. Al momento, fue atendido por los servicios médicos del lugar y después fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Cáceres.

La caída provocó que se suspendiera el concierto. "Lamentablemente no se encuentra en condiciones de subirse al escenario y el resto de Nancys tampoco", informaron los organizadores.

Alaska sigue con "el susto en el cuerpo"

Alaska se enteró del accidente mientras se encontraba fuera de España. "A mí me ha pillado fuera, en Venecia, entonces el susto en el cuerpo todavía lo tenemos todos", ha dicho a los medios. Un susto que se ha quedado solo en eso, ya que la cantante ha confirmado que su marido está recibiendo la atención médica necesaria y que los médicos han descartado cualquier daño neurológico. Según Alaska, su marido tiene "contusiones por todo el cuerpo", pero lo más probable es que solo necesite un collarín para recuperarse por completo.

También las Nancys Rubias se llevaron un "buen susto". El grupo ha emitido un comunicado oficial en sus redes sociales para calmar la preocupación de sus seguidores y en él confiesan: "Tuvimos un percance y con la caída de Mario nos llevamos un buen susto... Gracias a dios todo se ha quedado en eso".

