Aitana da positivo en coronavirus y se ve obligada a cancelar sus próximas actuaciones

La cantante Aitana Ocaña ha anunciado este jueves que ha dado positivo en coronavirus, lo que le ha obligado a cancelar sus próximos compromisos. El próximo sábado 5 de diciembre iba a actuar en la gala de los LOS40 Music Awards y, tras infectarse de Covid, ha anunciado que no podrá acudir.

"Hola a todos, ¿cómo estáis? Grabo este vídeo para contaros que finalmente no voy a poder estar en LOS40 Music Awards, muy a mi pesar, porque días antes de las grabaciones di positivo en Covid. Llevo en mi casa ya once o doce días confinada. Es lo que tenía que hacer, obviamente. Estoy bien, ya me quedan superpocos días para terminar el confinamiento y combatir al bicho", ha contado en un vídeo grabado por ella misma.

La carrera de Aitana no ha hecho más que crecer, enlazando de forma constante distintos proyectos en los que la música no es la única protagonista: desde contar con su propio documental a ser imagen de marca de grandes firmas.