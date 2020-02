U2 agota las entradas para su concierto en Madrid y anuncia otro el 21 de septiembre en el WiZink Center

La banda irlandesa U2 ofrecerá un segundo concierto en Madrid el próximo 21 de septiembre tras haber agotado las entradas para el del día 20, que salían este viernes a la venta, según han confirmado las promotoras Doctor Music y Live Nation. Los conciertos, qué acogerá el WiZink Center de Madrid, se enmarcan en su gira europea 'Experience+Innocence' y supondrán la primera actuación en directo de la banda liderada por Bono en la capital española en trece años.

Las entradas para el segundo concierto saldrán a la venta el próximo 2 de febrero a un precio que oscilará entre los 35 y 195 euros, más gastos de distribución. Se podrán adquirir un máximo de cuatro entradas por persona y habrá disponibles paquetes VIP. 'Experience+Innocence Tour' es la continuación de 'Songs of Experience', el decimocuarto álbum de estudio de la banda, por lo que esta gira se plantea como una secuela de la de 2015, y llega tras la gira de estadios que efectuaron el año pasado 'The Joshua Tree Tour 2017'. Como es habitual en sus montajes, esta nueva producción contará con lo ultimo en tecnología, con múltiples escenarios, el sistema de sonido más avanzado y una pantalla LED en máxima resolución, en esta ocasión nueve veces mayor que la utilizada en 2015, según indican los promotores.

La gira, que dará comienzo en Tulsa (Oklahoma, Estados Unidos) el 2 de mayo, llegará a Europa el 31 de agosto, donde además de Madrid, U2 visitará ciudades como Colonia, París, Copenhague, Hamburgo, Ámsterdam, Milán, Mánchester o Londres. U2, la banda irlandesa formada en 1976 en Dublín por Bono (voz), The Edge (guitarra), Adam Clayton (bajo) y Larry Mullen Jr. (batería) publicó el álbum 'Songs of experience' (Universal Music) el pasado mes de noviembre, tres años después de que hablaran por primera vez de él, tras editar su contrapartida 'Songs of innocence' (2014).