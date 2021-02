La actriz Emma Watson se retira temporalmente del cine

Conocida por sus papeles de Hermione Granger en 'Harry Potter' o Bella en 'La Bella y la Bestia', entre otras, la actriz Emma Watson ha anunciado que, a sus 30 años, se retira temporalmente del cine.

Después de más de 20 años bajo los focos de las cámaras, Watson ha decidido tomarse un respiro en su faceta como actriz para dedicarle tiempo a otra ocupación: escribir un libro.

La joven actriz es una referencia en el movimiento feminista, es una apasionada de la lectura y ya en la promoción de su película 'El círculo', aprovechó para esconder 100 ejemplares del libro 'El cuento de la criada' de Margaret Atwood por las calles de Paris, con el objetivo de invitar a sus seguidores a la lectura.

Pero además, según ha confirmado su agente al diario británico 'Daily Mail', la intérprete también quiere hacer un parón para centrarse en su vida personal y disfrutar más tiempo con su pareja.

No es la primera vez que Watson se toma un descanso. En 2008, con apenas 18 años, ya anunció que iba a parar para ir a la Universidad. Se encontraba entonces en la cima de la popularidad con la última entrega del mago recién salida del horno. "Tengo suficientes cosas a las que aferrarme lejos del mundo de la fama: una familia que me apoya y una vida completa lejos del cine. No creo que nunca más sea parte de nada tan grande como 'Harry Potter'", indicó en su día.