La conmovedora imagen que se ha vuelto viral: un adolescente baila con la foto de su madre muerta en su graduación

Un joven peruano estaba celebrando su fiesta de graduación junto a sus compañeros, cuando uno de ellos decidió sacar su móvil para grabar una tierna imagen que se ha vuelto viral en TikTok. En el vídeo se puede ver al adolescente bailando el vals tradicional con la fotografía de su madre fallecida.

Una emotiva despedida

La mujer falleció hace siete meses y el joven, que se hace llamar @KimLupita10 en sus redes sociales, no pudo compartir con su madre una de las etapas más importantes de su vida.

En el vídeo de TikTok todos los estudiantes están acompañados de sus familiares. El adolescente en cuestión no quiso perder la oportunidad de estar también acompañado de su madre, que murió por Coronavirus.

El vals conmovió a todos los asistentes y Kim repetía continuamente estas palabras: "Mami, tanta falta me haces". Una dedicatoria que también puso en la descripción del vídeo que subió a la red social.

Este TikTok se ha viralizo hasta el punto de conseguir 37.000 'me gusta' y más de un millón de reproducciones. Y no queda ahí la cosa, porque la cifra sigue subiendo. Sin olvidar los miles de comentarios de los usuarios de la red social que mostraban su apoyo al joven. "Muchas fuerzas, sé que no es fácil", "Hijito, te mando un abrazo, tu mami estaría feliz", "Está orgullosa de ti" o "Ella está feliz, hazla sentir orgullosa de tus logros" son solo algunos de los mensajes que aparecen escritos en la publicación.

