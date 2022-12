La amenazante carta de un niño a Papá Noel: "Pareces fácil de matar"

A tan solo unas pocas horas de que Papá Noel llegue a muchas casas para dejar sus regalos, lo habitual es que los más pequeños le hayan pedido todos los juguetes de la revista y alguna que otra cosa más. También habrán dejado muy bien anotado lo bien que se han portado este año y las buenas notas del colegio. La alegría por saber qué ha llegado a casa se da el 25 de diciembre por la mañana, pero no siempre llega todo lo que se pide.

Este es el caso de Jeremy, un niño que ha hecho 'enloquecer' la red social de TikTok con su inesperada carta a Papá Noel.

Todo se remonta a las navidades del 2021. El pequeño, como todos los años, había escrito su carta con todos los juguetes que quería. Sin embargo, Jeremy se sintió decepcionado con lo que le había dejado bajo el árbol y, por ello, le escribió una carta explicándole cómo se sentía: "Querido Papá Noel, te escribo esto el día después de Navidad y estoy muy triste porque solo recibí uno de los dos regalos que pedí. Ya que te comiste mis galletas, voy a asumir que mi regalo perdido fue un error". Al final de la página le dejaba un pequeño aviso: "Tienes una semana para arreglar esto".

Al poco tiempo, Jeremy recibió la respuesta a su carta en la que Papá Noel lamentaba que se sintiese decepcionado con sus regalos: "Pediste dos regalos muy caros y Santa no puede hacer mucho". En ella continuaba diciendo que debe aprender a "estar agradecido por lo que tienes y no a estar molesto por lo que no tienes".

Igual que en la carta del niño, en esta que venía de Laponia se podía leer otro aviso: "Si continúas quejándote, no tendré más remedio que agregarte a la lista de traviesos el próximo año. Papá Noel".

La situación se descontroló un poco, ya que Jeremy, lejos de reflexionar y aprender, decidió escribir una nueva carta. "Querido Gordito, tus amenazas no me asustan. Jugué tu juego y no cumpliste. Esto no está bien. Te daré una semana y luego pagarás. Jeremy", dijo, mientras volvía a dejar unas últimas palabras: "PD: no sé por qué es caro cuando tienes esclavos elfos para hacer cosas para ti, creo que eres muy travieso por tener esclavos".

Papá Noel, cansado de que el pequeño no aprendiese la lección, contestó de nuevo: "Querido Jeremy. He hablado con tus padres y les he dicho que te quiten la Wii U. Ahora no tienes nada. Una vez que aprendas a ser agradecido, tal vez puedas recuperarla. Estoy decepcionado contigo Jeremy. Tendrás que ser muy bueno este año si quieres volver a estar en la lista de los niños buenos".

Esta nueva carta no le sentó nada bien al pequeño Jeremy, por lo que decidió contestar y subir el tono de sus amenazas: "Papá Noel: no me gusta ese truco que hiciste con mis padres. Estás en mi lista de malos ahora. Deberías tener miedo, porque pareces lento y fácil de matar. Disfruta de tus galletas el próximo año porque serán veneno. Espero que mueras, Jeremy".

El vídeo se ha hecho viral en la plataforma con casi 19 millones de visualizaciones. Además, cuenta con casi 5 millones de 'likes' y cerca de 65.000 comentarios. Hay quienes se lo han tomado como una cosa de niños, mientras que otros han criticado la manera tan agresiva que tiene un niño para gestionar sus frustraciones.