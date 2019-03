Un paseo por la Estación Espacial Internacional en ultra alta resolución

La Estación Espacial Internacional abre sus puertas. La NASA y la ESA han difundido el primer video 8K de ultra alta definición (UHD) de astronautas que viven, trabajan y realizan investigaciones de la Estación Espacial Internacional.

Los mismos ingenieros que enviaron cámaras de alta definición (HD), cámaras 3D y una cámara capaz de grabar imágenes 4K a la estación espacial ahora han enviado una nueva cámara capaz de grabar imágenes con una resolución cuatro veces mayor que la ofrecida anteriormente.

La cámara Helium 8K de RED, una compañía de cine digital, es capaz de disparar a resoluciones que van desde HDTV convencional hasta 8K, específicamente 8192 x 4320 píxeles. En comparación, la televisión de consumo HD promedio muestra una resolución de hasta 1920 x 1080 píxeles, y los cines digitales normalmente proyectan en resoluciones de 2K a 4K. "Este nuevo vídeo muestra la historia del vuelo espacial humano con más detalles que nunca", dijo Dylan Mathis, gerente de comunicaciones del Programa de la Estación Espacial Internacional en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

Los espectadores pueden ver cómo los miembros de la tripulación estudian las fuerzas dinámicas entre las partículas de sedimento, aprenden sobre las diferencias genéticas en plantas cultivadas en el espacio y en la Tierra, observan a baja velocidad chorros de agua para mejorar los procesos de combustión en motores y además, exploran instalaciones del complejo orbital.

La cámara RED es la misma marca utilizada para la trilogía 'The Hobbit', 'Guardians of the Galaxy Volume 2' y series de televisión como 'Stranger Things', 'Maniac' y 'Lost in Space'.