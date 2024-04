Qué es el bosón de Peter Higgs, el descubrimiento monumental que impulsó la física de las partículas

El científico británico Peter Higgs, que obtuvo un premio Nobel de Física en 2013 junto con Francois Englert, ha fallecido este lunes a los 94 años. Los familiares piden "respeto" y "privacidad" en estos momentos.

La Universidad de Edimburgo, donde trabajó como profesor, ha confirmado el fallecimiento del profesor Higgs. "Ha fallecido el lunes 8 de abril de forma tranquila en su casa, a causa de una corta enfermedad", han comunicado.

Fue el descubridor del bosón de Higgs, 'la partícula de Dios', una nueva partícula cuya existencia no se confirmó hasta 2012 -medio siglo después- mediante experimentos en el Large Hadron Collider at the European Organization for Nuclear Research (CERN).

El director de la universidad asegura que Higgs era "una persona extraordinaria" y un científico "superdotado" con una visión que ha enriquecido "a nuestro conocimiento del mundo que nos rodea". "Su trabajo pionero ha motivado a miles de científicos, y su legado seguirá inspirando a muchos más durante generaciones", afirma.

Nacido el 29 de mayo de 1929 en Newcastle, aunque se mudó en varias ocasiones. Parte de su enseñanza secundaria tuvo lugar en Bristol, donde su interés por la física surgió a partir del trabajo de su profesor Paul Dirac, padre de la mecánica cuántica moderna.

Accedió al prestigioso colegio City of London, considerado uno de los mejores del país y se especializó en matemáticas antes de ingresar en el King's College de Londres, donde se licenció en Física.

La 'partícula de Dios'

Fue en 1964 cuando Higgs predijo la existencia del bosón, la partícula con la que interactúan otras y que hace que estas "adquieran" una masa determinada. Revolucionó el mundo de la física con el descubrimiento de la partícula subatómica, popularmente conocida como la 'partícula de Dios'.

Cuatro años antes, al asumir la cátedra de física teórica en la Universidad de Edimburgo, Higgs desarrolló la idea de que las partículas no tenían masa cuando el universo comenzó, adquiriendo la misma una fracción de segundo después por la interacción de un campo teórico, conocido como el campo de Higgs, que llena todo el universo y sin su presencia no existiríamos, pues las partículas sólo adquieren masa al entrar en contacto con él.

El bosón de Higgs es una parte fundamental del Modelo Estándar de la física elemental, que describe cómo está construido el universo y cómo todas las partículas interactúan entre sí. La gran importancia del bosón de Higgs es que a él se le atribuye la propiedad de atraer y mantener juntas al resto de partículas elementales que constituyen la materia visible del universo. Las partículas fundamentales son de dos tipos: los fermiones (los que constituyen la materia) y los bosones (hacen que el resto de partículas interactúen entre sí).

Pero el científico tuvo que esperar hasta 2012 para ver su teoría confirmada después de que los experimentos del CERN, en Suiza, anunciasen la existencia del bosón: este hallazgo supuso un hito fundamental para entender por qué existe la materia como la conocemos.

El presidente del Instituto de Física, Peter Knight, afirma que el descubrimiento de Higgs es tan importante para la física como el del ADN fue para la biología.

Entre los premios que recibió además del Premio Nobel de Física, figura el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2013.

"El bosón de Higgs puede apuntar a nuevos fenómenos, incluyendo algunos que podrían ser responsables de la materia oscura en el universo", comenta el portavoz de CMS Luca Malgeri.

Científicos recuerdan a Higgs

El Laboratorio Europeo de Física de Partículas, CERN, asegura que Higgs fue una figura "inmensamente inspiradora" tras conocer su fallecimiento. "Además de sus extraordinarias contribuciones a la física de partículas, Peter era una persona muy especial, una figura inmensamente inspiradora para los físicos de todo el mundo, un hombre de una modestia poco común, un gran profesor y alguien que explicaba la física de una forma muy sencilla y a la vez profunda", indica el CERN en la red social 'X'.

Para Juan José Gómez-Cadenas, catedrático de Física IKERBASQUE, Donostia International Physics Center (DIPC), Higgs fue un gran hombre y un gran científico.

