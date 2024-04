Podremos encontrar vida extraterrestre dentro de dos años, según una astrónoma alemana

Algunas personas piensan que no es más que cuestión de tiempo encontrar vida más allá de la Tierra. Una de ellas es Lisa Kaltenegge. Es la directora del Instituto Carl Sagan de la Universidad de Cornell, y ha afirmado contundentemente que tan solo tendremos que esperar un par de años para conocer vida extraterrestre.

La astrónoma alemana ha concedido una entrevista en el periódico británico 'The Telegraph' y ha lanzado esta información. Además, ha dado una explicación bastante convincente, a la que ya se están aferrando los más conspiranoicos. Realmente, esta podría ser una de las noticias más importantes de la historia de la humanidad si finalmente resultara ser cierto.

Kaltenegger acaba de publicar un libro titulado 'Alien Earths: The New Science of Planet Hunting in the Cosmos', en el que habla precisamente acerca de la existencia de vida extraterrestre en el cosmos. Para demostrar su teoría, la científica se basa en la caza de biofirmas en otros planetas.

Las biofirmas son sustancias como elementos, isótopos o moléculas que proporciona evidencias científicas de la existencia de vida y es lo que ya se está buscando a través del telescopio espacial James Webb. "Parece que es nuestra mayor esperanza y para detectarlas tenemos al mejor de los aliados", refiriéndose a dicho telescopio.

Le gustaría creerse todas las teorías que circulan por internet y las redes sociales, pero es bastante crítica en este sentido: "Ojalá fuesen verdad. Sería mucho más fácil si los alienígenas nos visitasen, ya que la búsqueda de señales químicas, y de gas como biofirma, es dura, incluso con el más grande telescopio que tenemos", ha comentado.

Pero aunque es una búsqueda dura, Lisa mantiene las esperanzas de encontrar vida en el sistema estelar donde reina la estrella Trappist-1, que se encuentra a 40 años luz de la Tierra. Considera que puede ser el sitio idóneo para encontrar respuesta a todas nuestras preguntas.

Sobre la posibilidad de encontrar vida en este rincón del cosmos, Lisa declara: "Si la vida está en todos lados, puede estar en ese sistema. Podría ser que necesitemos observar 100 sistemas antes de encontrar vida o 1.000, pero también podría ser que únicamente necesitemos observar un sistema". Y, hablando acerca del posible anuncio de que no estamos solos, considera que "podría llegar en unos dos años desde este momento".

La astrónoma considera que, una de cada cinco estrellas puede contar con un planeta en la zona habitable. "Dado que nuestra galaxia cuenta con 200.000 millones de estrellas, la mayor sorpresa sería no encontrar a ninguna que sea la responsable de la vida en uno de sus planetas", ha zanjado.

