Luna de Esturión 2023: Cómo, cuándo y dónde ver la superluna de agosto

La primera luna llena de agosto es conocida como la 'Luna de Esturión'. Su nombre corresponde con el momento del años en que los nativos norteamericanos pescaban esta especie. Durante este martes 1 de agosto, la superluna se verá desde España un 7,1% más grande y un 15,6% más brillante de lo normal.

Las superlunas se producen cuando el satélite se encuentra a menor distancia de la Tierra. La órbita del satélite terrestre está en su perigeo y, al mismo tiempo, se halla en plenilunio. Esta es la segunda superluna de este 2023. La primera tuvo lugar en julio.

La NASA, sobre la fase lunar durante la primera parte de agosto, explica que "a medida que la Luna sale más y más tarde cada noche, la parte brillante iluminada por el Sol parece hacerse más pequeña o 'menguar', lo que llamamos luna gibosa menguante". "Aproximadamente una semana después, el 8 de agosto, sólo vemos iluminada una mitad de la Luna", expone.

¿Cuándo se puede ver?

En España, la Luna de Esturión alcanzará su máximo esplendor esta tarde a las 19:30 horas. Habrá que esperar a que caiga la noche, en torno a las 22:00 horas, para observarla totalmente, aunque irá perdiendo su brillo de forma progresiva.

No obstante, este espectáculo celeste se podrá seguir observando durante los días 1 y 2 de agosto.

¿Dónde?

Para contemplar el espectáculo lunar, es aconsejable hacerlo desde una ubicación alejada de los núcleos urbanos para que no haya contaminación lumínica.

La mejor opción es un lugar que permita resaltar la oscuridad del cielo y sin otros obstáculos en el ampo de visión, como montañas, árboles o edificios.

¿Cómo verla?

Para observarla no es necesario utilizar instrumentos ópticos. No obstante, es aconsejable evitar utilizar dispositivos como tablets o móviles para que el brillo no afecte la visión.