Ruidos, peleas, botellón y basura en zona turística de lujo

Estas imágenes corresponden a una zona de ocio en el sur de Tenerife, concretamente en el municipio de Adeje. Botellones cuyos restos los dejan en la calle, vía utilizada como baños públicos, coches con la música a todo volumen, e incluso hay personas que aseguran que se trafica con droga. El mayor problema es este...que se encuentran al lado de viviendas y de una de las zonas de mayor turismo de la isla.

Son las consecuencias de la noche. Ahora mismo estos hoteles se encuentran a l 100 por cien de ocupación y los turistas no paran de quejarse del ruido. Desde el 2004 llevan denunciando los hechos, sin resultado a pesar de que presentan denuncias cada semana. Aunque los que disfruten de esta zona de ocio no le den tanta importancia. Nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento del municipio pero no hemos obtenido respuesta.