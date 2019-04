Se rompe el pacto entre Más por Telde, Nueva Canarias y Psoe

El que se ha resquebrajado también es el pacto de Gobierno en Telde, que sólo ha durado 9 meses. Más por Telde tira la toalla. Su líder acusa a la alcaldesa Carmen Hernández de injerencias y de no respetar su autonomía a la hora de organizar sus concejalías. Hernández, por su parte, no ha querido hablar sobre los motivos de la crisis y ha lanzado un mensaje de tranquilidad. El tercer socio del pacto, el PSOE, no descarta romper su acuerdo con Nueva Canarias.

La alcaldesa de Telde no tenía muchas ganas de hablar.

Pero a día de hoy se ha quedado sin cuatro concejales.

Después de varios desencuentros aireados en los medios, anoche el líder de Más por Telde, segundo partido en votos, dejó el pacto.

El líder del PSOE también ha tenido problemas con Hernández y esta tarde decide si rompe con Nueva Canarias.

Ante la presión de los medios, la alcaldesa dio un mensaje de normalidad pero no admitió preguntas.

El gobierno necesita dos concejales para no quedarse en minoría.