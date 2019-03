Qué opinan los expertos independientes

Las señales que emite un volcán no están marcadas únicamente por los seísmos que se pueden notar por la población y ver en un sismo grama. Cuando el magma encuentra una fisura para acceder a la superficie se produce otro fenómeno, es el tremor volcánico que desde ayer ya notan los científicos en el HierroSon sonidos prácticamente imperceptibles por el hombre, señales de baja frecuencia cuya amplitud está relacionada con el tipo de material que emite un volcán. Más altas cuando expulsa cenizas, vapor o gas y más bajas cuando ya está saliendo lava. Pero que el magma haya encontrado salida no quiere decir que acabe la crisis sísmica. Ahora preocupa saber hacia donde se dirige esa capa magmáticaAunque los científicos no descartan ninguna posibilidad, ni siquiera la de que esta erupción submarina acabe con la presión y el proceso se desinfle.