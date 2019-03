Poca repercusión en la atención a los usuarios

En el Hospital Doctor Negrín hasta había menos tráfico. La huelga no se hacía notar ni en extracciones de sangre ni en consultas externas. A los pacientes incluso se les atendía más rápido que otras veces. Pocos usuarios se veían perjudicados por la huelga, aunque, eso sí, quien se encontraba con la sorpresa de que no le iban a atender se lo tomaba bastante mal. En algunos casos, quienes perdieron su cita por la huelga, pueden ser atendidos al día siguiente. La peor parte se la llevan quienes tienen que volver a pedir hora y no saben cuándo les atenderán.