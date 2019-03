Piden entre 31 y 28 años de prisión para los asesinos de un discapacitado

El abogado de una de las mujeres, acusadas de complicidad, se basa en que fueron ellos y que las chicas no hicieron nada porque les temían

Su cadáver fue encontrado con numerosas puñaladas y golpes, y calcinado sobre su cama, hace tres años. Félix Sarriá era minusválido, vivía solo y confiaba plenamente en los cuatro acusados que hoy se han enfrentado al juicio. Todos niegan los hechos, y dos de ellos afirman que ni siquiera estaban en casa de la víctima cuando todo sucedió.

La Fiscal asegura que los cuatro estaban en casa de Félix la noche en que murió. Que ellas lo entretuvieron desnudándose ante él y que ellos le golpearon y le clavaron este cuchillo y varios pinchos de ensartar carne. Luego envolvieron el cuerpo y prendieron fuego a la casa.

El principal acusado, sin embargo, ha negado los hechos, afirmando que apenas había estado en casa de la víctima.

Las cuatro defensas apuntan a que sólo existen pruebas circunstanciales contra ellos.

El abogado de una de las mujeres, acusadas de complicidad, se basa en que fueron ellos y que las chicas no hicieron nada porque les temían. La Fiscalía pide 31 años de prisión para Jonathan por asesinato, incendio y amenazas y 28 para Alberto, por los dos primeros delitos. A ellas las acusa de ser cómplices de asesinato e incendio y pide más de 13 años. La acusación particular sólo señala a dos de los cuatro acusados, algo con lo que la familia de la víctima no está de acuerdo.