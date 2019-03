Un perito asegura que las dosis de talio en la enfermera fallecida eran normales

Su argumento es radicalmente opuesto al que ha expuesto la otra forense del caso

Según este perito contratado por la defensa, Laura no murió envenenada. Dice que no hay datos científicos que le lleven a esta conclusión. Con una proyección de la documentación de la autopsia le ha explicado al jurado que los forenses confundieron microgramos con miligramos y que por lo tanto esa cantidad de talio encontrada es la normal.

Según este perito cuando alguien muere envenenado por talio presenta una alopecia casi total, y que Laura tenía pelo. Además acusó a los forenses de no haber argumentado adecuadamente la autopsia y de no haber realizado análisis más específicos. Su tesis de que no murió intoxicada fue apoyada por otros tres peritos de la defensa.

Concluyeron diciendo que los forenses se precipitaron a la hora de hablar de una muerte violenta.