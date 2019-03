Un juez expedientado por dictar sentencias en verso

Ejerce como juez pero en el fondo tiene alma de poeta, al enrevesado léxico jurídico el titular del juzgado de primera instancia número 9 de SCTFE ha decidido ponerle un poco de arte y dicta sus sentencias en verso. El magistrado ha sido expedientado tras la última resolución por escribir frases como “¿Por qué acudió al juicio? Le dolía el corazón. A los afectados no gusta demasiado esta faceta del juezNo es la primera vez que adorna con versos incluso sentencias de separación como esta en las textualmente dice: ”el señor Triana no le da la real gana de soportar la tensión y a la señora sarmiento que no sufriendo escarmiento persiste en el mismo tono, aduce el abandono. Y aunque no han querido dar su opinión a cámara por miedo a posibles consecuencias, la noticia no ha sorprendido ni abogados, procuradores o administrativos de la justicia ya que conocen de sobra la actitud del magistrado Con el protagonista en cuestión también hemos hablado, pero lejos de ilustrarnos con su oratoria no ha querido más que negar la evidencia.