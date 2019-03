No habrá zafra de tomates si no pagan las deudas atrasadas

Piden que los gobiernos dejen atrás sus diferencias y pacten el pago de sus deudas

Sin dinero no hay zafra este verano. Y si los gobiernos central y canario no pagan las deudas atrasadas, el sector tomatero dice que no tiene dinero para preparar los semilleros, previsto para dentro de dos semanas. En una tensa reunión con el consejero de Agricultura, le han explicado que la banca les ha cerrado el grifo del crédito debido a las deudas.

Sobre la mesa de la reunión, los millones de euros que adeuda el ejecutivo regional y los que también tiene que aportar el Gobierno de España. Si el dinero no llega pronto, dicen los tomateros, peligra la zafra de este verano porque la banca les ha cerrado el crédito.

Por ello piden una cumbre urgente para que el gobierno central y el canario pacten el pago de las deudas y dejen atrás sus diferencias. En este sentido, la delegación del gobierno ha anunciado una cumbre tras las elecciones europeas.

El consejero de agricultura, por su parte, ha asegurado que la próxima semana tendrá cuantificado cuánto dinero podrá aportar.