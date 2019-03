El Gobierno de Canarias garantiza el hospital del norte para 2012

No hay presupuesto, es el motivo que alude el gobierno canario para que el norte de Tenerife se quede sin la ampliación hospital de momento. No habrá paritorio ni quirófanos ni laboratorio, El centro quedará como un centro de especialidades. La indignación de los alcaldes de la zona no han tardado en llegar.el gobierno canario había prometido abrir los hospitales del norte y del sur en 2012 el proyecto ahora tendrá que esperar. A los vecinos que se tienen que desplazar a la capital o centro privados en el norte se les acaba la paciencia.Serían 4 millones de euros lo que el gobierno de canarias tenía que aportar en 2012 y que ahora dicen que con la crisis es imposible de presupuestar.