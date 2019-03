Fiesta electrónica en Tenerife

Un evento que reunió a más de diez mil personas que bailaron al son de dos de los mejores Djs del mundo: la alemana Miss Nine y el holandés Dj Tiesto, el Dj mejor pagado del mundo. 80 mil watios de sonido, 15.000 watios de luces y pantallas gigantes de 9 metros. Tenerife vibró con una noche que no olvidarán en la isla,en el escenario dos de los mejores dj de música electrónica del mundo,uno de ellos una mujer, Miss Nine ha pinchado en los mejores clubes del mundo desde New york pasando por Ibiza hasta Londres.

Como ella hay pocas, nos dice que piensa que vivimos en un mundo dominado por hombres pero que si le pones pasión y das el cien por cien ,lo puedes hacer. Y como broche de oro Dj tiesto, el considerado mejor Dj de todos los tiempos según las revistas especializadas y al que pocos pueden hacer sombra. Su entrada en el escenario desborda la locura de las más de 10 mil personas que abarrotan el recinto de Adeje. Una fama que se paga. Cobra hasta 50 mil euros por una hora de sesión. Artistas de la mezclas elevados a la categoría de dioses.