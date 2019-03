El Festival de Teatro, Música y Danza se abre al gran público

Como cualquier día normal nos subimos a la guagua. Lo que no saben los viajeros es que se han subido a un teatro ambulante.Los pasajeros no disimulan su asombro y los actores siguen con su repertorio. Se representan historias cotidianas. Quien no ha escuchado alguna vez una conversación ajena cuando el otro habla por el móvil.Y claro, el teatro incluso llega a emocionar.Representaciones como ésta forman parte de la nueva edición del festival de Teatro y danza de Las Palmas de Gran canaria.