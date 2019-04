En dos días tendrá que abandonar la casa que ocupa

Tiene 31 años y 3 hijos menores de edad

Una madre soltera de 31 años junto a sus tres hijos menores tendrá que salir de la vivienda que está ocupando desde hace dos años en Telde. Otra madre con dos hijos fue la que la denunció porque asegura ser la dueña de la casa. La joven asegura no tener ingresos ni casa dónde irse a vivir con sus pequeños. El próximo viernes por la mañana será el desahucio.

Rota por el dolor, Carmen a sus 31 años, con 3 hijos de 12, 8 y 4 años asegura no tener ingresos ni lugar dónde irse a vivir con sus pequeños si se va de esta casa. Hace dos años que entró en esta vivienda que no tenía ni agua ni luz con la idea de darle un techo a su familia. Hoy, está empadronada en ella y tiene un contador para la luz eléctrica. Loli nos cuenta que la dueña de la casa es ella y que quiere recuperar su hogar para volver a vivir con sus hijos, por eso denunció a Carmen.

Carmen, confía en que su situación cambie y sueña con que el próximo viernes, no se cumpla la orden de desahucio, y pueda quedarse en esta casa y no tenerle que decir a sus hijos que no tienen hogar.