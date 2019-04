Clavijo y Antona cenan juntos para abordar crisis de Gobierno

El pacto de gobierno de Canarias vuelve a estar en crisis. Son evidentes los desencuentros entre el Psoe y Coalición Canaria, aunque estos últimos aseguren que son "peleas de matrimonio". Y en esas peleas de matrimonio, el Psoe no se decide a pedir el divorcio. Un día dan un plante en el Consejo de Gobierno y no votan el reparto de unos fondos de desarrollo, pero al día siguiente los socialistas sí que apoyan los presupuestos en el Parlamento. La oposición critica la situación en el ejecutivo y ha pedido a el Presidente Clavijo que se someta a una cuestión de confianza en la cámara. Y mientras, el PSOE no se aclara, el presidente, mantiene contactos con el líder del Partido Popular.

Sí pero no. O lo que es lo mismo, enfado como para irse de un consejo de Gobierno sin votar el reparto del Fdcan, pero no tanto como para permitir la devolución de los presupuestos así que votan juntos en el Parlamento.

Una actitud contradictoria que desconcierta a la oposición.

Tanto como para solicitar un cambio.

Una crisis que ni tan siquiera quiera los protagonistas niegan.

Peleas de matrimonio que el PP aprovecha para acercarse al presidente con cariñosos mensajes twitter y con cenas íntimas Un encuentro en el que se habló de reforma del estatuto, presupuestos generales y hasta el REF pero en la que también y en los postres se habló de crisis.

Y que Clavijo evitó comentar.

Tomándose con mucho humor la insistencia de la prensa y repartiendo afecto.