15 centímetros de elegancia o de problemas de espalda

De 8 centímetros, de 12, hasta 15, Algunos llegan al extremo. Parece que no hay límite en esto del tacón.Llevarlos requiere de ciertas dosis de equilibrio y control. Hay auténticas expertas en mantener el tipo en las alturas.Y aunque sean los culpables de algún que otro tropiezo, ahí siguen, cosechando éxitos.Pero ojo porque tanto tacón nos puede pasar factura.De hecho el 70 por ciento de las mujeres que los usan de forma habitual sufre problemas de espalda y pies. Algo que conoce bien Mónica. Para ella sus tacones son objetos de culto.Lo ideal para nuestra salud es que no superen los 4 centímetros, porque ni las calles son pasarelas ni nosotras modelos. Lo importante es que nuestro look esté a la "altura" de las circunstancias.