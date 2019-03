Camellos preparados para acompañar a los Reyes Magos

Son los elegidos para coger el relevo de los camellos que vienen cargando a sus majestades desde el lejano Oriente. Conscientes de ello en este centro cuidan cada detalle al máximo saben que la noche del día 5 sus jorobas cargarán la ilusión de miles de niños.

Pero Rubio no estará sólo. Lo acompañarán Paco, Miguelito y el resto de sus compañeros porque son muchos los regalos que hay que repartir y los tres no pueden con todo. Los días previos a la cabalgata tienen que estar más tranquilos y cuidados que nunca, porque les espera una dura noche de trabajo.



Hoy hemos podido visitarlos pero ya hay que dejarlos tranquilos, están concentrados y preparándose. No quieren que ningún niño se quede sin su regalo de Reyes.