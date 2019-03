La borrasca se aleja del archipiélago pero deja temperaturas muy bajas

Los accesos al Teide siguen cerrados

Hoy costaba hacer preguntas en plena calle, en la laguna mucho frío, la único manera de solucionarlo abrigándose algunos han aprendido muy bien la lección.

Pocos recuerdan esta sensación de frío en el municipio.

Si nos vamos a las cumbres viendo esta estampa es lógico.

No hay más que ver cómo están las cumbre para darnos cuenta de lo que han bajado las temperaturas, los accesos al Teide están cerrados, mucha nieve y placas de hielo son peligrosos, no podemos pasar pero agracias a fotos como estás nos podemos hacer una idea de cómo está la situación hoy más arriba. Vemos el Instrumental del Observatorio de Izaña cubierto de hielo, lo mismo que los coches, en fin y estampas espectaculares que nos está dejando el temporal de frío. Pero no hay que pasar la barrera para ver la nieve.

Muchos hoy han aprovechado para sacarse fotos, jugar con la nieve o darse un paseo por un paisaje que muy pocas veces podemos verlo de esta manera.