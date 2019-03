No beber agua suficiente puede acarrearnos graves problemas

Es importante no esperar a tener sed,sino beber regularmente

El 80 por ciento de los españoles no se hidrata adecuadamente. En el caso de los niños, la cifra sufre al 90 por ciento. No sólo no bebemos la cantidad de agua recomendada, sino que además, casi toda la bebemos durante las primeras horas de la mañana y nos olvidamos del resto del día. Frutas y verduras pueden ser buenas aliadas para hidratarnos.

No bebemos bastante agua. Si lo recomendado es ingerir al menos dos litros y medio diarios en el caso de los hombres y dos litros en el de las mujeres, en España apenas superamos el litro y medio.

Esto puede traer consecuencias graves: nuestro proceso digestivo será más lento y podrían verse afectados nuestros riñones y nuestro aparato circulatorio, entre otros problemas. Si hace calor o practicamos deporte, deberemos aumentar la cantidad.

También es importante no esperar a sentir sed, ya que la sed es señal de que ya estamos deshidratados. 20 expertos de todo el mundo debaten estos días en las islas sobre cómo mejoras nuestros hábitos.